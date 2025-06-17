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非核家園後燃煤暴增1.47倍 廖偉翔：全民健康買單

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立委廖偉翔調閱台電台中火力發電廠的燃煤資料發現，今年5月17日核三除役後，中火用煤量暴增1.47倍。圖為台電台中電廠。記者趙容萱／攝影
國民黨立委廖偉翔調閱台電台中火力發電廠的燃煤資料發現，今年5月17日核三除役後，中火用煤量暴增1.47倍。圖為台電台中電廠。記者趙容萱／攝影

國民黨立委廖偉翔調閱台電台中火力發電廠的燃煤資料發現，今年5月17日核三除役後，中火用煤量暴增1.47倍。廖偉翔認為，這是空氣汙警訊，並呼籲政府立即檢討能源政策，誠實面對「非核家園」的真正代價，不能讓能源轉型成為公共健康的災難以及被犧牲的附帶成本。

廖偉翔說，調閱中火燃煤資料發現，今年至5月16日，中火總用煤量為353.9096萬噸，平均每天2.6022萬噸；但5月17日核三除役後，到6月15日短短28天內，用煤量高達115.247萬噸，平均每天竟達3.8415萬噸，暴增了1.47倍。

「這不只是冷冰冰的數字，而是實實在在加劇的空氣汙警訊，人民的肺就是代價！」廖偉翔痛批，當核三除役後，中火為補足電力缺口被迫火力全開，導致燃煤量大幅上升，中部空品雪上加霜。

廖偉翔指出，衛福部日前公布最新「2024年國人十大死因」統計，癌症已連續43年高居死因首位，去年有高達5萬4032人死於惡性腫瘤，平均每9分45秒就有一人死於癌症。其中，肺癌死亡人數達1萬0495人，並連21年名列第一，蟬聯癌王。

廖偉翔表示，「當我們關掉核電，不只關掉了發電機，也打開了空汙的潘朵拉盒子。」並且「肺癌與空氣汙染的關聯早有醫學證據支持，當空汙惡化，就是拿全民健康來換電，這是絕對不能接受的！」

他強調，「健康台灣」政策目標是要將癌症死亡率在2030年降低1/3；但現行能源政策卻明顯與此背道而馳。「一邊說要顧健康，一邊卻讓火力全開、空汙惡化，這不是自相矛盾，是什麼？」

廖偉翔呼籲，經濟部與行政院應立即檢討能源政策，誠實面對「非核家園」的真正代價。他主張，不應再以高汙染的燃煤火力來彌補核電缺口；應重啟對安全核能的科學性、理性討論；更應將人民健康列為能源轉型的首要考量，不能讓能源轉型成為公共健康的災難以及被犧牲的附帶成本。

廖偉翔重申，支持穩定、乾淨、安全的能源，也相信台灣人民有權呼吸乾淨的空氣。如果我們的能源政策無法保障人民的基本健康權，就應該勇敢面對、調整方向。

國民黨立委廖偉翔。圖／廖偉翔提供
國民黨立委廖偉翔。圖／廖偉翔提供

能源政策 廖偉翔 中火

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