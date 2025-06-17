提升海洋科技量能 海科營運中心設置條例三讀通過

立法院今三讀通過「國家海洋科技營運中心設置條例」，明定該中心為行政法人，監督機關為海委會，將肩負海洋調查及實驗技術的研究開發等8款業務，為台灣奠定海洋科研及海洋治理關鍵技術人才。在野黨立委提醒，該中心業務也涉國安，如何防止滲透是關鍵，未來成效也很重要，將持續緊盯。

為完備我國全海域調查，強化船模試驗技術及海洋產業國際競爭力，行政院會推「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，盼提升我國海洋科技量能，支持海洋永續發展。

該條例草案今於立法院會二、三讀，現場立委都無意見，大部分條文都按院版草案通過，僅第3條有關業務範圍內容按民進黨立委吳思瑤提案通過；第20條有關安全查核內容按民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇，以及民進黨立委吳思瑤、王美惠、王義川、陳培瑜、莊瑞雄所提修正動議通過。

黃國昌表示，台灣是四面環海的國家，海洋的資源及資訊至關重要，涉及國安，又因該中心行政法人性質，人員不適用公務人員任用法，防止共諜滲透是重點，一般查核及特殊查核等該做的都要做。

國民黨立委許宇甄則說，海洋相關發展很重要，將緊盯該中心未來情況，包含整合調查資源、完善人才機制、產官學合作模式、相關經費及預算要達一定績效，未來審預算時也會要求提供成效。

三讀條文中明定，國家海洋科技營運中心業務範圍有8項，包含海洋調查及實驗技術的研究開發；國家海洋調查船、國家船模實驗室多功能水槽及其他海洋科技設施的營運管理；海洋科技專業人才的協助培育；海洋科技國際合作及交流的促進；水下文化資產調查的協助；受託辦理海洋研究調查及船舶技術相關業務；經監督機關指示辦理海洋研究調查相關業務；其他與海洋科技相關的業務。

組織方面，國家海洋科技營運中心為行政法人，監督機關為海洋委員會。該中心設董事會，置董事11人至15人，任期為3年，期滿得續聘一次，由監督機關遴選提請行政院長聘任之，並由其中遴聘董事長一人；中心置董事長1人，由監督機關就董事中提請行政院長聘任之；董事長、董事、常務監事及監事，均為無給職。