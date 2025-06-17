第二類電信納管 林月琴：有助防堵「創意私房」走巧門

立法院會三讀通過「電信管理法部分條文修正案」，規定提供第二類電信業者應向主管機關辦理電信事業登記，未登記者將開罰，有助於阻絕詐騙。民進黨立委林月琴表示，她長期關注該議題，這也將有助於防堵「創意私房」等兒少性剝削網站，透過第二類電信業者提供網際網路，納管是正確方向。

國內三大業者在電信法中屬第一類電信，提供服務需經過財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），而TWNIC主管機關為數發部；但主管機關是NCC的第二類電信，也就是其他提供網路服務的有線電視業者在電信法中並未強制其加入TWNIC，雖有許多有線電視業者都自主加入TWNIC RPZ聯合防護；然而百密一疏，少部分有線電視業者並未加入，導致如「創意私房」等出現漏洞。

林月琴指出，國內在修法前的管理現況，即便新修限制接取手段，仍舊受限於多數電信事業業者未加入DNS RPZ的自律機制，以致政府在管理手段上未能全面落實，甚至出現刻意利用電信法漏洞規避監理的情況，導致國內網路詐騙及兒少網路犯罪事件頻傳且，難以處罰。

林月琴說，今天修法只是防堵兒少網路性剝削的其中一環，台灣針對兒少網路使用安全，需要更為積極主動的立法管理，舉凡英國的「線上安全法」（The Online Safety Act）、紐約州的「防止成癮性內容剝削兒童法」（Stop Addictive Feeds Exploitation For Kids Act）等，都是值得借鏡的對象。