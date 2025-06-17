聽國安簡報須簽保密協議 翁曉玲：挖洞讓在野噤聲

總統府邀集在野黨領袖明共同聽取國安簡報，全程閉門舉行，不過與會者必須簽署保密協議。國民黨立委翁曉玲表示，賴清德總統根本沒誠意，明明就是要向國人說明重要議題，讓朝野彼此合作，但現在擺明就是挖洞給在野黨主席跳，變成與會後什麼都不能說，企圖讓所有在野黨人士噤聲。

賴清德將於明日上午9時於總統府大禮堂，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，賴將全程參與；由於內容涉及高度機敏，因此全程閉門舉行，與會者並須簽署保密協議。

翁曉玲指出，賴清德說要邀請在野黨主席共商國是、一同聽國安簡報，一開始看起來是很有誠意，希望藉此來跟在野黨溝通，但大家看得很清楚，就是沒有任何誠意、誠信，明明就是大家一同來談談台灣眼前最重要的議題，那就應該要公開透明，讓全國人民知道到底現在有哪些重要議題是應該要讓全民及在野黨能清楚知悉的，這樣若彼此要互相合作政策或法律，才有辦法去一同推動。

翁曉玲批評，明明就應該公開透明，讓大家了解，或至少不要說擺個「秘密會議」，然後把在野黨主席邀請過去，那之後是怎樣，在裡面的會議在出去後一句話都不能說？有說就是洩漏國家機密嗎？賴清德此舉根本就是挖洞、挖陷阱，企圖讓在野黨主席跳下去，變成大家參加完國安簡報後，就什麼話都不能說，企圖讓所有在野黨人士噤聲，這是很不妥的作法，賴清德對在野黨根本不禮貌、不尊重、沒誠意。