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林志潔：鄭正鈐長期將政府資訊洩漏給國台辦

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新竹市雙罷免總部發言人林志潔（左）今天表示，收到吹哨者訊息，國民黨新竹立委鄭正鈐從2024年立委選戰期間，就開始開始傳送政府檔案、立法院檔案給中國國台辦，她將向司法單位告發。圖／取自民進黨立院黨團直播
新竹市雙罷免總部發言人林志潔（左）今天表示，收到吹哨者訊息，國民黨新竹立委鄭正鈐從2024年立委選戰期間，就開始開始傳送政府檔案、立法院檔案給中國國台辦，她將向司法單位告發。圖／取自民進黨立院黨團直播

新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天表示，收到吹哨者訊息，國民黨新竹立委鄭正鈐從2024年立委選戰期間，就開始開始傳送政府檔案、立法院檔案給中國國台辦，她將向司法單位告發。

林志潔指出，鄭正鈐手機有很多支，忙不過來的時候，會請助理用他本人手機去傳輸這些資料，所以這位吹哨者是親自操作過，把檔案送到對岸國台辦，後續也會和檢方配合，陳述所見所聞。

林志潔說，鄭正鈐除了洩露政府資訊和立院資料給國台辦，還涉及中國資金介入選舉、浮報助理薪資侵占選舉經費和政治獻金、漠視員工權利未依規定投保等爭議。

民進黨立委陳培瑜表示，她收到立院密件都會審慎處理，這些紙本密件難道鄭正鈐還特別掃描、拍照傳給國台辦嗎，這不是立委該做的事情。

鄭正鈐 檔案 國台辦

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