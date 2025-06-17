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租金補貼要地方分擔 侯友宜：神也是你、鬼也是你

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天批中央「神也是你、鬼也是你」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天批中央「神也是你、鬼也是你」。記者葉德正／攝影

內政部12日發函給各地方政府因財劃法通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起300億中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，新北市將負擔30％。新北市長侯友宜今天受訪嘆氣表示，中央當初敲鑼打鼓說得很好聽，說半天「神你也要做，鬼也你做」，這樣是不對的，應回歸中央專案統籌。

內政部12日函文各地，表示財政收支劃分法通過，地方可獲統籌分配款大幅增加，300億中央擴大租金補貼專案須由地方和中央共同負擔。

侯友宜今天表示，中央之前敲鑼打鼓說得很好聽是「中央專案擴大補助租金補貼」，而且賴總統政見也講過，要補貼75萬戶。

「說半天，神也你要做、鬼你要做」侯友宜說，結果呢？這個錢原來還要地方負擔30％，這可不是一筆小數目，會影響到新北市所有大小建設以及社會福利，中央這個做法在整個資源調整、配置完全沒有章法。

侯友宜說，中央現在說是一個地方自治事項，又說是財劃法原因，但財劃法經費到現在講了老半天也沒下來，「中央你這樣做是不對的」，應該趕快回歸整個中央專案、由中央統籌辦理事項。

租金補貼 侯友宜

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