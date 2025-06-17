第二類電信正式納管！立院三讀通過 未登記最重罰百萬得連罰

我國詐騙利用第二類電信犯罪猖獗，今日立法院會三讀通過「電信管理法部分條文修正案」，規定提供第二類電信業者應向主管機關辦理電信事業登記，未登記者，最重將處100萬以下罰鍰，限期改正，屆期未改正者，得按次處罰。提供第二類電信業者應於施行之日起一年內，向主管機關辦理電信事業登記。

所謂第一類電信為，擁有電信網路基礎建設（例如基地台等）的業者，負責提供基本的語音、數據等傳輸服務，我國內有三大業者，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等。第二類電信事業由於沒有自己的網路，向一類電信業者租用網路後，再提供不同的電信服務。

然而，第二類電信服務卻淪為犯罪工具。國民黨立院黨團去年4月曾舉行記者會，揭露第二類電信公司向國內三大電信業者購買「白卡」，利用KYC（Know Your Customer）實名認證的漏洞，再販售給詐騙集團。

國民黨立委黃健豪當時表示，二類電信業者大量採購門號，變成詐騙集團工具多年。網路平台能輕易買得到詐騙集團所使用的白卡，許多二類電信業者的倉庫都可以找得到大量白卡。每張白卡背後都有一連串序號，手機裝上白卡後，跳出需通過KYC「身份認證機制」網頁。但這認證機制過程，可隨意輸入任何編造的姓名和身分證字號，按下「確定」後獲得認證，即可撥打。

立法院今三讀通過電信管理法第5條、第79條修正案。根據修正後的第5條內容，提供下列電信服務者，應向主管機關辦理電信事業之登記，包括「向獲核配用戶號碼的電信事業以批發方式，承租或承購搭配用戶號碼的電信服務，並以自己名義向用戶販售服務」（例如第二類電信業者向三大電信業者大量承租號碼，再販售給用戶）、「提供用戶接取網際網路服務」。應登記為電信事業者，主管機關考量電信服務營業額、用戶數及其他因素，得為分級管理。已提供第二類電信服務者，應於施行之日起一年內，向主管機關辦理電信事業登記。

根據修正後的第79條，將第二類電信業者未向主管機關辦理電信事業登記納入罰則。倘未向主管機關辦理電信事業登記，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知限期改正。屆期未改正者，得按次處罰。