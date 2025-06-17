快訊

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

App Store的「免費VPN」真的安全嗎？被爆中國APP有蒐集個資風險

聽新聞
0:00 / 0:00

第二類電信正式納管！立院三讀通過 未登記最重罰百萬得連罰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照

我國詐騙利用第二類電信犯罪猖獗，今日立法院會三讀通過「電信管理法部分條文修正案」，規定提供第二類電信業者應向主管機關辦理電信事業登記，未登記者，最重將處100萬以下罰鍰，限期改正，屆期未改正者，得按次處罰。提供第二類電信業者應於施行之日起一年內，向主管機關辦理電信事業登記。

所謂第一類電信為，擁有電信網路基礎建設（例如基地台等）的業者，負責提供基本的語音、數據等傳輸服務，我國內有三大業者，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等。第二類電信事業由於沒有自己的網路，向一類電信業者租用網路後，再提供不同的電信服務。

然而，第二類電信服務卻淪為犯罪工具。國民黨立院黨團去年4月曾舉行記者會，揭露第二類電信公司向國內三大電信業者購買「白卡」，利用KYC（Know Your Customer）實名認證的漏洞，再販售給詐騙集團

國民黨立委黃健豪當時表示，二類電信業者大量採購門號，變成詐騙集團工具多年。網路平台能輕易買得到詐騙集團所使用的白卡，許多二類電信業者的倉庫都可以找得到大量白卡。每張白卡背後都有一連串序號，手機裝上白卡後，跳出需通過KYC「身份認證機制」網頁。但這認證機制過程，可隨意輸入任何編造的姓名和身分證字號，按下「確定」後獲得認證，即可撥打。

立法院今三讀通過電信管理法第5條、第79條修正案。根據修正後的第5條內容，提供下列電信服務者，應向主管機關辦理電信事業之登記，包括「向獲核配用戶號碼的電信事業以批發方式，承租或承購搭配用戶號碼的電信服務，並以自己名義向用戶販售服務」（例如第二類電信業者向三大電信業者大量承租號碼，再販售給用戶）、「提供用戶接取網際網路服務」。應登記為電信事業者，主管機關考量電信服務營業額、用戶數及其他因素，得為分級管理。已提供第二類電信服務者，應於施行之日起一年內，向主管機關辦理電信事業登記。

根據修正後的第79條，將第二類電信業者未向主管機關辦理電信事業登記納入罰則。倘未向主管機關辦理電信事業登記，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知限期改正。屆期未改正者，得按次處罰。

電信業 詐騙集團 主管

延伸閱讀

史哲非高鐵董事成員卻接董事長 伍勝園鬆口：將成航發會代表

綠為史哲解釋「政治是專業」黃健豪：高鐵成政治部門？

經部稱台中能源缺口最大 黃健豪嗆：科技業最不滿非核家園

無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

相關新聞

林志潔：鄭正鈐長期將政府資訊洩漏給國台辦

新竹市雙罷免總部發言人林志潔今天表示，收到吹哨者訊息，國民黨新竹立委鄭正鈐從2024年立委選戰期間，就開始開始傳送政府檔...

運彩條例修正 利誘妨害運彩標的賽事致死可處無期徒刑

假球案曾重創中華職棒，為避免憾事重演，國內啟動相關修法，今早在朝野立委支持下，立法院會三讀修正通過「運動彩券發行條例」，...

民調／賴清德聲望回升 但不贊同他的人空前集結

台灣台灣民意基金會今天公布最新民調指出，賴清德總統聲望為，四成九民眾贊同賴總統處理國家大事的方式，四成六不贊同。台灣...

第二類電信正式納管！立院三讀通過 未登記最重罰百萬得連罰

我國詐騙利用第二類電信犯罪猖獗，今日立法院會三讀通過「電信管理法部分條文修正案」，規定提供第二類電信業者應向主管機關辦理...

聽國安簡報須簽保密協議 翁曉玲：挖洞讓在野噤聲

總統府邀集在野黨領袖明共同聽取國安簡報，全程閉門舉行，不過與會者必須簽署保密協議。國民黨立委翁曉玲表示，賴清德總統根本沒...

中央統刪地方補助款 侯友宜：中央趕快把錢撥給地方

行政院統刪各縣市一般性補助款，新北市將被刪30.44億。新北市已發函表達立場與意見，尚未提訴願。新北市長侯友宜今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。