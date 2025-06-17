外長林佳龍接待美「國會台灣連線」訪團 感謝跨黨派挺台

外交部長林佳龍16日陪同總統賴清德接見由「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）所率領的美國聯邦眾議員訪團，並於中午在外交部設宴款待，歡迎這群遠道而來的國會友人來訪。林佳龍並表示，美國國會長年跨黨派的強力支持，是台美關係穩健前進的關鍵力量。

林佳龍提到，此次訪團由貝拉主席擔任團長，成員包括眾議員艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（Julie Johnson）、梅可布萊德（Sarah McBride）及歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）等人，皆是在美國國會積極為台灣發聲、以具體行動力挺台灣的重要夥伴。

林佳龍指出，2025年以來，美國國會已提出逾 30 項與台灣相關的法案與決議，充分展現跨黨派對台灣的堅定支持。其中，1 月眾議院通過《美台雙重課稅快速減免法案》、5 月陸續通過《台灣保證落實法案》與《台灣國際團結法案》，顯示眾議員們以具體行動展現對台灣的支持，對此賴總統與林佳龍均深表感謝。

林佳龍並向訪團說明，他 5 月率領來自電子、能源與 AI 等領域的產業代表赴美國德州訪問，展現台美攜手推動關鍵產業合作的決心，並期待未來台美能在雙向投資、產業鏈整合等面向持續深化合作，進一步強化雙邊經濟韌性。

林佳龍引述貝拉主席指出，當今國際社會正面對民主與威權的較量，但衝突不應以戰爭方式解決。美國及其盟友有責任維護民主與自由，必須為下一代挺身而出，讓他們也能享有和平與繁榮。林佳龍特別感謝貝拉主席帶領新科議員訪台，讓台美友誼薪火相傳，並期待此行讓訪團成員親身感受台灣的自由精神與蓬勃活力，為深化台美關係注入新能量。