民調／賴總統聲望回升 但不贊同他的人空前集結。

台灣台灣民意基金會今天公布最新民調指出，賴清德總統總統聲望為，四成九民眾贊同賴總統處理國家大事的方式，四成六不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德走過執政一年後，社會支持度再度往上攀升，直逼五成大關；但不贊同他處理國家大事方式的人，也出現空前集結。

民調細項指出，對賴清德處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，16.7%非常贊同，32%還算贊同，19.2% 不太贊同，26.5%一點也不贊同，3.4%沒意見，2.3%不知道、拒答。贊同者比不贊同者多3個百分點。

游盈隆指出，和上個月相比，賴清德總統聲望上揚3個百分點，不贊同他執政表現者飆升8.3個百分點，沒意見者下滑8.5個百分點。從長期趨勢看，2025年6月，賴清德總統聲望回升到48.7%，超越過去一年的平均聲望48.4%，有顯著回升，一舉擺脫連續兩個月的低潮；但另一方面，新的民怨強勢上揚到45.7%，是他上任以來最強的時刻之一，是否與社會主流民意反彈大罷免有關，值得觀察。