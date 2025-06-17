民調／賴總統聲望回升 但不贊同他的人空前集結。
台灣台灣民意基金會今天公布最新民調指出，賴清德總統總統聲望為，四成九民眾贊同賴總統處理國家大事的方式，四成六不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德走過執政一年後，社會支持度再度往上攀升，直逼五成大關；但不贊同他處理國家大事方式的人，也出現空前集結。
民調細項指出，對賴清德處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，16.7%非常贊同，32%還算贊同，19.2% 不太贊同，26.5%一點也不贊同，3.4%沒意見，2.3%不知道、拒答。贊同者比不贊同者多3個百分點。
游盈隆指出，和上個月相比，賴清德總統聲望上揚3個百分點，不贊同他執政表現者飆升8.3個百分點，沒意見者下滑8.5個百分點。從長期趨勢看，2025年6月，賴清德總統聲望回升到48.7%，超越過去一年的平均聲望48.4%，有顯著回升，一舉擺脫連續兩個月的低潮；但另一方面，新的民怨強勢上揚到45.7%，是他上任以來最強的時刻之一，是否與社會主流民意反彈大罷免有關，值得觀察。
本次調查由山水民意研究公司受本基金會委託。訪問期間是6月9-11日。對象以全國為範圍的20歲以上成年人。抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣。有效樣本1085人，市話762人，手機323人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
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