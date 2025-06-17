限縮監委資格條件法案 交付協商

監委爆發濫用公務車事件後，導致檢討監院聲浪再起！立法院司法及法制委員會昨天審查國民黨立委王鴻薇、徐巧芯所提「監察院組織法」部分條文修正草案，擬刪除立委為監委任用要件等條文，民進黨批評恐限縮監委人才多元性，最後朝野無共識，全案保留送交黨團協商。

監察院代理秘書長王增華表示，統計近三屆監委適用曾任「立委、議員與富有政治經驗」等條件者，占當屆總人數三至四成，若刪除部分要件，恐有限縮總統提名權之虞，且立委欲新增監委資格為十年內未入政黨或參與政治活動，認定及查證都有困難。

立法院司法及法制委員會昨天審查王鴻薇、徐巧芯所提「監察院組織法」部分條文修正草案，擬刪除監委任用資格中，曾經擔任立委一任以上或直轄市議員二任以上，以及「富有政治經驗」等條件。徐巧芯提案還明定十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得擔任監委。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，修法主要是希望在提名監委時，盡可能排除政治性酬庸與政治干預，草案也把「清廉正直、富有政治經驗」等刪除，因為事實證明監委愈有政治經驗，就愈容易辦藍不辦綠。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反對修法指，若修法刪除監委這些資格，將限縮監委人才庫多元性，未來監委可能就剩公務員、學者或法界人士擔任；其實回顧過去前總統馬英九時代，監委為民意代表出身的多達六位，與新聞文化事業有關的也有三位。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，監察院長陳菊當初宣誓要當「末代院長」，但看起來監委們還想賴著不走，忘了陳菊的話，即使修法，每年仍要花十幾億養這些監委。

另外，民眾黨昨也在監察院大門舉行記者會，指台灣實在不需要再花大錢養肥貓。