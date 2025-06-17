冷眼集／租金補貼爭議 賴政府為政治對抗犧牲租屋族

中央統刪地方一般性補助款爭議未歇，近日內政部、農業部相繼發函要求地方自籌租金補貼、保育經費，看似依法行政，實則大搞突襲；租金補貼經費屬地方自治事項，但居住正義長年被標榜為民進黨施政主軸，要求地方共同支應卻未善盡溝通，苦果最終還是民眾吞。

財劃法修正事涉中央與地方資源分配，廿多年來始終只聞樓梯響。去年藍白主導修法，大幅釋出三七五三億元預算給予地方政府，卻跳過最核心的事權分配，民進黨在朝小野大下選擇杯葛、拒提院版，導致無止盡政治紛爭，是藍綠都須承擔的歷史共業。

然而，草率修法後遺症來得又猛又快，中央機關火速總動員，全面盤點哪些補助款能由地方負擔。內政部便從租金補貼下手，各縣市動輒要多編列千萬、甚至上億，接下來不排除有更多部會仿效，一來一往，地方實際新增收入恐不符期待。

諷刺的是，中央一方面針對新版財劃法提出釋憲，意圖暫緩適用，一方面又對新法照單全收，開始大砍地方補助、重新制定遊戲規則，未細緻理解地方困難與需求。左手按下暫停鍵，右手強制執行，成執政者邏輯錯亂的最佳範例。

居住正義是民進黨執政九年來的重點政策，賴總統當選後提出百萬戶租屋家庭支持計畫，還將租金補貼戶數拉高為七十五萬戶，如今卻成中央開支票、地方買單，令人質疑賴政府豈不是為了政治對抗，而犧牲租屋弱勢族群，哪裡還有正義可言？