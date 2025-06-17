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租金補貼爭議 13縣市提訴願 新北桃園研議中

聯合報／ 記者余采瀅王駿杰劉懿萱朱冠諭邱瑞杰／連線報導

行政院統刪地方政府一般性補助款，引發各縣市反彈。台中市長盧秀燕昨表示，原希望行政院回頭是岸，但中央並沒有回頭，也沒有依法補助，為確保市民權益，中市府依法提起訴願。新竹市政府、基隆市政府昨下午也提出訴願。

統計全台廿二縣市中，目前已有十三縣市對政院刪補助款一事提起行政訴願。六都中，藍營執政的台北市、台中市已提訴願，新北市、桃園市發函給行政院，等中央回覆後再決定因應措施，不排除提起訴願。

盧秀燕昨在市議會受訪表示，遭刪減對象是社會弱勢、教育與基礎建設，影響高達七十萬人次，中市府要確保市民權益，不得已派員親送訴願書到行政院，依法提出救濟。

新竹市府昨表示，針對中央統刪預算，積極採取因應措施，除動用自有資金支應，昨下午也向行政院提起訴願，爭取地方財政合理分配。新竹市議會國民黨團昨抨擊，中央未與地方溝通，根本公然帶頭違法。

基隆市府表示，原本已做好舉債準備，調度財務確保民眾權益不受影響，考量各縣市作法後，昨依法提起訴願，盼中央正視地方需求。

新北市府稱，日前已發函給行政院，盼勿刪補助款。財政局長陳榮貴說，新北遭刪減卅點四四億元，是否訴願尚待法制局研議，因為已行文給中央，正在等回覆，等程序走完才會真的走訴願。

桃園市長張善政日前表示，不排除提訴願。桃園市府昨表示，六月初已發文給主計總處，請中央收回刪除補助款廿點六億元的成命，中央尚未回覆，等收到回函後，再採取因應措施。

苗栗縣府未提出訴願，縣長鍾東錦日前向主計總處求助，因苗栗縣無舉債空間，盼中央伸援手，主計長陳淑姿已允諾向行政院長卓榮泰報告。

鍾東錦 租金補貼 盧秀燕

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