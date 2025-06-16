快訊

出生後沒去過醫院！台中黑戶青年生病只吃成藥 市府將安排健檢

已累計連32摃...威力彩頭獎再摃龜 周四有機會拚14億元得主

再熱7天...這日天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

法國前參議員卡托蘭堅定挺台 林佳龍贈睦誼外交獎章

中央社／ 台北16日電
外交部長林佳龍（右）16日頒贈法國前參議員卡托蘭（André Gattolin）「睦誼外交獎章」。圖／外交部提供（中央社）
外交部長林佳龍（右）16日頒贈法國前參議員卡托蘭（André Gattolin）「睦誼外交獎章」。圖／外交部提供（中央社）

外交部林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」給法國前參議員卡托蘭（André Gattolin，另譯：葛托蘭），表彰卡托蘭長年致力推動台法關係，堅定支持台灣參與國際組織。

外交部晚間發布新聞稿表示，法國在台協會副主任陸明莉（Cléa LE CARDEUR）、前文化建設委員會主委陳郁秀、白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧等人出席頒贈儀式觀禮。

林佳龍致詞表示，卡托蘭是台灣在法國參議院長期的好朋友，多年來為台灣發聲不遺餘力，尤其在2020年新冠疫情爆發之際，率先號召法國國會兩院共110位議員連署公開信，支持台灣參與世界衛生組織，協助台灣在法國獲得廣泛關注，並終於促成2021年法國國會兩院首度通過相關友台決議案。

林佳龍說，卡托蘭曾與法國友台議員合作，促成法國國會在2023年通過「7年建軍法」，重申法國將持續捍衛台海自由航行權；另卡托蘭在2020年擔任「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）法國共同主席，擔任共同主席任內積極號召法國議員參與IPAC各項倡議。林佳龍代表外交部對卡托蘭積極深化台法關係表達誠摯感謝，期盼持續發揮影響力，深化台法雙邊情誼。

卡托蘭致詞表示，獲頒獎章這份殊榮不僅是對他個人的肯定，更代表對法國參議院友台小組的表彰。法國國會對台支持持續擴大，參議院友台小組現已超過60名成員，持續籲促法國政府重視台灣。

卡托蘭說，對於去年能協助促成台灣奧、帕運代表隊在其選區勒瓦盧瓦市（Levallois-Perret）進行訓練，深感欣慰。此外，他持續擔任IPAC卸任議員委員會副主席，對台海及印太區域情勢保持關切。

議員 法國 林佳龍 外交部 台法關係

延伸閱讀

林佳龍祝賀菲律賓國慶 宣布將對菲延長免簽入境一年

林佳龍陪賴總統接見原聲童聲合唱團 讓世界聽見台灣

雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

相關新聞

多個縣市提訴願！新北30.4億一般性補助款遭刪「暫不跟進」：已發函給政院

行政院統刪各縣市一般性補助款，新北市將被刪30.44億，繼北市府之後，台中、基隆今在行政救濟最後一天提出訴願。新北市府指...

馬英九赴陸連結反大罷免？蕭旭岑：民進黨反中反到腦袋壞掉

前總統馬英九率團赴陸訪問，引發陸委會及綠營批評。馬英九基金會執行長蕭旭岑今反擊，民進黨做不到堅持尊嚴與對等和陸方平等坐下...

法國前參議員卡托蘭堅定挺台 林佳龍贈睦誼外交獎章

外交部長林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」給法國前參議員卡托蘭（André Gattolin，另譯：葛托蘭），表彰卡托蘭長年...

會見美眾院訪團「國會台灣連線」 林佳龍：台美友誼薪火相傳

外交部長林佳龍今天表示，感謝美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉帶領新科議員訪台，讓台美友誼薪火相傳。他期待訪團親...

公私不分？郭智輝遭爆「用公帑送自家禮盒」 經濟部澄清：不實指控

經濟部長郭智輝再爆爭議，傳出在一場餐敘中贈送給中研院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人的禮盒，為崇越集團旗下「安永鮮...

中央租金補助要地方部分自籌 張嘉郡怒批「中央請客、地方埋單」

中央統刪地方一般性補助款引撻伐，連擴大租屋補貼經費都要地方自籌，各縣市不等，像雲林就要自籌10％。國民黨立委張嘉郡批評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。