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國土署：因應財劃法 調整中央地方負擔租金補貼比例

中央社／ 台北16日電

媒體報導，雲林縣政府今天質疑，中央突然要求租金補貼經費需由地方自籌。內政部國土署說明，租金補貼經費支出方式重新研擬是因應新版財劃法，並非突然，而是依法行政，且租金補貼等住宅業務本就屬地方自治事項。

媒體報導，雲林縣政府今天質疑，「租金補貼經費突要求地方自籌」，將責任轉嫁給地方，雲林縣被要求自籌款比率達10%。

國土署透過新聞稿表示，立法院去年三讀通過財政收支劃分法修法時，國土署便已多次對外說明，因修法導致中央財源減少、地方經費增加，租金補貼經費支出方式將重新研擬新方案，並非突然調整，而是依法行政。

國土署指出，地方制度法載明租金補貼等住宅業務，本來就屬於地方自治事項，由中央與地方依照財力分級共同分擔總經費。以民國110年為例，中央為協助地方照顧租屋家庭，依據中央及地方分攤比例，中央補助34.7億餘元、地方自籌12.9億元。

雲林縣指自籌款比率達10%，國土署也解釋，是依當年主計總處訂定的各直轄市及縣市政府財力級次，雲林縣為第5級，因此租金補貼自籌款比率為10%。

國土署強調，新版財劃法已經在3月正式公告，地方政府應在財劃法新法上路、自有財源提高之際，在明年度預算籌編勇於分擔租屋族照顧責任，編列足夠支持經費，和中央共同持續協助租屋族群減輕居住負擔。

雲林 財政收支劃分法 財劃法 租金補貼 國土署

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