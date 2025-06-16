會見美眾院訪團「國會台灣連線」 林佳龍：台美友誼薪火相傳

外交部長林佳龍今天表示，感謝美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉帶領新科議員訪台，讓台美友誼薪火相傳。他期待訪團親身感受台灣的自由精神與蓬勃活力，為深化台美關係增添新的能量。

林佳龍晚間透過臉書發文表示，長年以來，美國國會跨黨派的強力支持，是台美關係穩健前進的關鍵力量，今天他陪同總統賴清德接見美國「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）等6位聯邦眾議員來訪，中午則在外交部款宴訪賓。

林佳龍指出，訪團成員都是在國會為台灣發聲，並以具體行動力挺台的夥伴。

林佳龍說明，今年以來美國國會已經提出超過30項與台灣相關的法案與決議，展現跨黨派對台灣堅定的支持，包括1月時眾議院通過了美台雙重課稅快速減免法案，5月則陸續通過台灣保證落實法案與台灣國際團結法案，感謝眾議員們以具體行動展現對台灣的支持。

林佳龍提到，上個月他率領來自電子、能源與AI等領域的產業代表赴美國德州進行交流，展現台灣與美國在關鍵產業合作的決心。他向訪團分享此行成果，期待台美未來能在雙向投資、產業鏈整合上有更多合作，共同強化彼此經濟韌性。

林佳龍談及，貝拉提到當今世界是民主與威權的較量，但戰爭不應是解決衝突的方式。美國及其盟友肩負維護民主、自由的責任，必須為子孫挺身而出，讓他們也能享有和平與繁榮。

林佳龍強調，他要特別感謝貝拉帶領新科議員訪台，讓台美友誼薪火相傳。期待這次的旅程，能讓訪團親身感受台灣的自由精神與蓬勃活力，為深化台美關係增添新的能量。