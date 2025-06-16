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國安情勢簡報流程曝光！總統府：賴全程與會 內容高度機敏「閉門舉行」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧今（16日）表示，賴清德總統將於18日上午9時於總統府大禮堂，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，賴將全程參與。總統府夜晚的外觀。記者蘇健忠／攝影
總統府發言人郭雅慧今（16日）表示，賴清德總統將於18日上午9時於總統府大禮堂，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，賴將全程參與。總統府夜晚的外觀。記者蘇健忠／攝影

總統府發言人郭雅慧今（16日）表示，賴清德總統將於18日上午9時於總統府大禮堂，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，賴將全程參與；由於內容涉及高度機敏，因此此次重要國家安全情勢專案簡報將全程閉門舉行。

郭雅慧表示，賴總統此舉目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

根據總統府發布的流程內容，這場國安簡報上午9時開始，總統簡短歡迎與會貴賓國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌後，開始聽取簡報，依序由國防部報告中國軍事擴張與國軍應處、外交部報告全球局勢挑戰與我國外交戰略、陸委會報告當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰，及國安局報告中國混合戰威脅與國際因應，報告時間總計超過90分鐘。

接著，10時48分展開綜合討論近一小時，賴總統將在11時45分做總結，這場專案簡報預計在12時結束。

郭雅慧表示，由於內容涉及高度機敏，因此，此次重要國家安全情勢專案簡報將採取全程閉門進行。

此外，郭雅慧表示，賴總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會；另外，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規畫綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。

郭雅慧指出，一如賴總統執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見；盼重要國家安全情勢專案簡報會議能夠獲得兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對國家各項挑戰。

賴清德 賴政府 國安局

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