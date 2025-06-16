公私不分？郭智輝遭爆「用公帑送自家禮盒」 經濟部澄清：不實指控

經濟部長郭智輝再爆爭議，傳出在一場餐敘中贈送給中研院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人的禮盒，為崇越集團旗下「安永鮮物」產品，是公私不分。經濟部透過部長室澄清，外界及媒體所報導贈禮之相關費用，皆由郭智輝個人自費，並未支用公務預算，更無所謂假公濟私之情事，媒體報導內容皆為不實指控。

經濟部部長室表示，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務的區隔，一貫秉持謹慎自律，外界及媒體在沒有證據，亦未經事實查核下所進行之指控，已嚴重毀損郭智輝聲譽。

經濟部部長室指出，經濟部已多次澄清，但仍有少數媒體及政治人物持續散播不實資訊，試圖毀損郭智輝之名譽，實令人遺憾，呼籲外界及媒體勿再以訛傳訛，混淆視聽。