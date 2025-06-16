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中央租金補助要地方部分自籌 張嘉郡怒批「中央請客、地方埋單」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片

中央統刪地方一般性補助款引撻伐，連擴大租屋補貼經費都要地方自籌，各縣市不等，像雲林就要自籌10％。國民黨立委張嘉郡批評，該政策是內政部政策，現在卻要地方負擔部分費用，根本「中央請客、地方埋單」；明明史上最高總預算，卻整天喊窮，現在又情勒地方政府。

張嘉郡指出，租屋補貼是內政部的政策，過去兩年都是由中央政府全額補貼，如今卻要地方政府負擔部分費用，砲轟是「中央請客、地方埋單」，顯見中央不思改進，且執政無能。

張嘉郡表示，行政院一方面針對「財政收支劃分法」的修法提出釋憲，另一方面卻又根據新法內容整天喊窮，明明是史上最高的總預算，但中央先是剋扣地方政府的法定預算，違法大砍一般性補助款，現在又情勒地方政府，連中央自己的政策，都想甩鍋給地方政府。

補助款 總預算 統刪 張嘉郡 內政部

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