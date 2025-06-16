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藍推修法限縮監委資格 朝野無共識全案保留交付協商

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。記者李成蔭／攝影
立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。記者李成蔭／攝影

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。在野黨立委認為監委應要避免政治干預，執政黨立委則認為這樣限縮監委多元性，最後朝野無共識，因此保留交付黨團協商。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，她提案與國民黨立委徐巧芯方向差不多，主要是希望盡可能排除政治性酬庸跟政治干預；另外，也把當中「清廉正直，富有政治經驗」刪除，因為事實證明愈有政治經驗，就愈容易出現辦藍不辦綠的特殊案件。

徐巧芯也說，她的提案版本將「主持新聞文化事業，聲譽卓著者」刪除，因為很多根本沒有媒體經驗的，只是上過幾次條件的，也可能會變成可以適用資格，甚至有些會藉此成為一個管道；若真要保留，應該要更清楚規範所謂「主持新聞文化事業」內含為何。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，各院間應該平等，沒有誰比較大，且若刪除該種資格，變成限縮監委人才庫的多元性，未來監委可能就剩公務員、學者或法界人士擔任；其實回顧過去國民黨籍前總統馬英九時期，民意代表出身的達到6位，跟新聞文化事業有關的也有3位。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則說，所謂政治經驗應該有所定義，若刪除了，恐讓很多有相關經驗的人才也無法參與。

徐巧芯回應，監院跟最早設計成民意機關的初衷已經不一樣，總統在任命時，實務上不是都找同黨的，要不然就是遭立院否決。王鴻薇也說，既然都說「政治經驗」概念模糊不輕，就應該刪除該類資格條件；修憲歸修憲，先修法可以讓未來提名將政治性干預降到最低。

國民黨籍司委會召委吳宗憲則說，就法論法來看，其實這並沒有什麼違憲問題，因為總統還是能提名，而修法上即便刪除特定幾個資格，並不代表監委人選不能以其他資格出任，所以也沒有說什麼侵害總統人事權的問題。

經討論「監察院組織法」第三條之一各黨團立委沒有共識，因此保留；第三條之二經討論傾向刪除。「人權委員會組織法」第三條則因與「監察院組織法」有連動關係，因此也保留。吳宗憲最後宣布，因朝野沒有共識，全案保留交付朝野協商。

立法院 監察院 監委 民進黨 國民黨

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