多個縣市提訴願！新北30.4億一般性補助款遭刪「暫不跟進」：已發函給政院

行政院統刪各縣市一般性補助款，新北市將被刪30.44億，繼北市府之後，台中、基隆今在行政救濟最後一天提出訴願。新北市府指出，已發函表達立場與意見，正等待行政院回覆。財政局長陳榮貴表示，向政院行文程序走完，才會真的走訴願。

中央統刪地方一般性補助款，新北市將被刪30.44億，而社福經費遭刪最多16億，教育經費7.5億次之、基本設施經費6.7億第三多。財政局長陳榮貴說，是否提訴願尚在法制局研議中，截止日期為19日，現已行文給行政院，希望中央別刪一般性地方補助款，這個程序走完，才會真的走訴願。

法制局長蔡庭榕說，依照訴願法就1個月期間，若對內容、處分不服，基本上是以收文來算截止時間。