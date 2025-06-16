新制將於7月上路…殯葬管理條例挨批損害消費者權益 內政部這樣說

「殯葬管理條例」將於7月上路，明定12％管理費下限等規定，傳出消保人士認為不利消費者。內政部表示，此下限的規定對於消費者提供一定的保障，子法經長時間討論，已完整建構對消費者的保障機制，新法之施行將更有助於保障消費者之權益。

傳出有消保人士質疑，殯葬管理條例施行新制，明定12％管理費下限不利消費者；骨灰（骸）存放單位使用權買賣定型化契約應記載事項將「永久使用權」修正為「非定期使用權」有不確定性；購買塔位指定位置未來將不能轉讓。

內政部表示，新制相關修正均通盤考量實務狀況，並在對現行制度衝擊最小的情形下推動，且「骨灰（骸）存放單位使用權買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，新制不僅使管理費的運用更符合殯葬設施永續經營的目標，也更周延保障消費者權益。

內政部說明，依照現行殯葬管理條例規定，業者與消費者簽訂私立公墓、納骨塔使用權買賣契約應明訂管理費，並設立專戶專款專用，如果雙方約定不收取管理費者，現行規定應由總收取價金提撥至少10％作為管理費。

7月上路的殯葬管理新制1日由立委提案，將現行管理費與「將管理費以外其他費用提撥2％交由直轄市、縣（市）政府成立殯葬設施經營管理基金」兩制合一，考量現行總提撥管理費及基金比例，約佔總收費的11.8％。

為避免新舊制度差異過大對市場造成衝擊，內政部說明，提案委員建議管理費應佔收取費用至少12％，即業者向消費者收取的契約一切費用內至少有12％以上的管理費，此下限的規定對於消費者提供一定的保障。

至於應記載事項將「永久使用權」修正為「非定期使用權」，內政部說明，是考量殯葬設施均有建築物的物理使用年限，實務上「永久使用」沒有實現可能性，所以新制以設施自然老舊、無法修復為止的「非定期使用權」取代。

另考量消費者購買存放設施時，該建物已啟用時間，內政部說，已明定契約應約定其使用時間不得少於一定年限，與現行制度明文規定「永久使用權」是指「同意消費者供奉存放至骨灰骸存放設施自然老舊不能修復時止，雙方並應約定最少使用年限」內容並無大幅更動，新制只是將「永久使用權」名稱修正為「非定期使用權」，對消費者而言，並無不確定性。

至於買賣塔位指定位置後，內政部認為，業者已無法將該位置販售給其他消費者，即購買人已享有該位置之專屬使用權，新制將指定至「樓區排層號」者「視為已使用」，而不能任意終止契約跟退費，如需將塔位使用權轉讓他人，現行及新制應記載事項的第18點已明訂相關轉讓過戶程序，並無新制後不能轉讓情事。