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黃國昌對國安簡報提「三不解」 綠批政黨利益先於國家利益

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統邀在野黨主席聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌稱有「三不解」，呼籲坦率與在野共商國是，而非將議題限縮在國安。民進黨質疑，民眾黨先宣稱要全程直播，又將議題操作為「國是會商」，面對國家當前危機與挑戰，國民黨願釋誠意，民眾黨卻以政黨利益為優先進行政治操作，難道政黨利益優先於國家利益？

賴總統規劃本周邀請在野黨主席聽取國安情勢簡報，潘孟安昨天接連致電周榆修、國民黨秘書長黃健庭說明流程。國民黨表示正向看待；黃國昌則提出3個不解，認為形式像聽報告，盼有直接溝通機會，是否出席仍未鬆口。

民進黨發言人吳崢表示，面對國際局勢快速變動，總統在5月20日演說中遞出橄欖枝，要向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，一開始就明確提出是「國安簡報」，攸關國家安全的機密報告要如何直播？民眾黨沒有直播難道會滅亡嗎？那請民眾黨的中央委員會議，先對支持者進行直播，落實民眾黨公開透明原則。

吳崢說，民眾黨搬2024年的「蔡柯會」做不當類比，當時的背景相信民眾黨也很清楚，是談論建立政黨溝通平台，但賴總統是邀在野主席進行「國安報告」。幕僚作業就是相關國安單位的作業程序。請問在野黨是要哪些幕僚作業？作業怎麼放消息、見縫插針，還是傳送訊息給不該給的人或單位？

吳崢強調，總統有誠意要針對近來相關的國安問題，邀集在野黨來聽取簡報，國民黨也展現相當程度參與的誠意，只有民眾黨，不僅在上周率先放消息給媒體，並且不斷議題設定這是「國是會商」，更針對過程一再要求直播，民眾黨就是要讓這場團結朝野的會議破局，以謀取自我政黨的最大利益，試問「國家利益優先政黨利益」這句話，黃國昌還有放在心上嗎？

黨主席 直播 民眾黨 國民黨 國安

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