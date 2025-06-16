【重磅快評】貓之悲歌：肥貓躺監察院、浪貓關辦公室

賴清德總統去年才剛見證屏東縣動物之家風光啟用，議員今天卻踢爆，動物之家的流浪貓被關在辦公室，跟工作人員一起吹冷氣，理由竟是縣府農業處減編預算，結果是貓痛苦、人也不好受。相形之下，監察院有一群「肥貓」安逸舒適，出入有公務車、上班有冷氣、月領20多萬。流浪貓和肥貓，命運大不同。

屏東縣議員陳揚今天在議會質詢指出，屏東縣動物之家預算逐年下修，平均每日花在每隻貓身上的預算也腰斬，從135元減至99元、再下修到67.8元，遠低於高雄市158元、澎湖縣的82.5元；工作人員為了省冷氣電費，人貓共擠一室。不過，屏縣府花費三大日音樂節980萬元、北野祭600萬元、台灣祭1000萬元、我們的生活節450萬元，總計超過3000萬元，「我們要熱鬧3天或守護生命365天？」

每次談到預算不足，總統府和綠營縣市的劇本都一樣，都是責怪藍白刪預算，但屏東動物之家的預算下修，屏東縣長周春米這次無法再甩鍋，因為這是縣府農業處編列的預算。周春米說，動物之家去年上半年成立，2024年編列委辦費是1455萬元，2025年委辦費用是1755萬元，相較去年反而有增加，但其中包含園藝養護、器材耗損等預算，預算編列不足的部分將會追加預算。

屏東的流浪貓和監察院的肥貓，形成強烈對比，民進黨濫用預算也可見一斑。賴總統去年才公開宣布，希望屏東動物之家將成「毛小孩樂園」，如今卻刪減流浪貓預算；民進黨過去高喊廢除監察院，如今卻是既得利益的共犯集團，昔日承諾都成空。

民眾黨今天前往監察院大門外踢館，舉行「肥貓監委年領逾250萬業績竟掛蛋」記者會，點名監委王榮璋每年坐領250萬元高薪，近半年業績卻掛零、沒有交出任何1件調查報告；監委田秋堇5月9日下午4時上班時段搭乘公務車到台北轉運站，有無依法填寫派車單？民眾黨也指出，26位監委每人月薪21萬，一年總計6600多萬，再加上正副院長薪水，1年就要花掉人民納稅錢7354萬。

監委應為文武百官表率，結果監守自盜，成為濫用公務車的壞榜樣，即使監察院前秘書長李俊俋請辭也難以平息眾怒，監察院是否深切檢討反省，後續的調查結果才是關鍵。民眾黨新聞部主任吳怡萱批評，監察院不是執政黨養老、放人酬庸的地方，更不該放任監委濫用職權追殺政敵，民進黨政府過去承諾廢除監察院，然而持續以拖待變欺騙國人，監察院這一棟建築物必須走入歷史。

如果有一天，台灣要成立一座「肥貓之家」，監察院大可原地改裝，連搬遷費都省了；監察院如果真的廢除了，或許可以考慮將浪貓安置在監察院，至少貓咪還會主動出擊抓老鼠，比起那些裝睡的肥貓監委還來得有些用處。