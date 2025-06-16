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中央砍補助！台中今提訴願 桃園採「緩兵之計」有玄機

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院刪除對地方政府的一般性補助款，桃園市長張善政（中）上周受訪痛批，「這種做法是雙輸的，非常不智」。記者朱冠諭／攝影
行政院刪除對地方政府的一般性補助款，桃園市長張善政（中）上周受訪痛批，「這種做法是雙輸的，非常不智」。記者朱冠諭／攝影

中央統刪地方一般性補助款台中市長盧秀燕今表示，因提出行政訴願有期限，今天上午市府已派人將行政訴願書送到行政院。不過，日前表示考慮提出訴願的桃園市政府仍尚未提出，市府強調，6月初已發文給主計總處，請中央儘速收回成命，目前中央尚未回覆，將待收到中央回文後，再依回覆內容採取因應手段。

針對行政院統刪一般性補助款，台北市等部分縣市已向行政院提出行政訴願，盧秀燕今上午在市議會受訪時指出，由於今天是提出行政訴願的最後期限，中市府今上午已派人親自將行政訴願書送到行政院。

桃園市長張善政上周也曾表示，市府不排除透過訴願因應。但市府今強調，6月初已發文給主計總處，請中央儘速收回刪減一般性補助20.6億元的成命，並包含計畫型補助均依原核定數撥付；目前中央尚未回覆，待收到中央回文後，將依回覆內容採取因應手段。

一名法界人士表示，爭取地方政府該有的權益，必須做好通盤推演、程序完備，就實務面來說，桃市府的做法更能讓中央無所迴避；從行政程序法來看，中央統刪一般性補助款的來函，法律定位並不明，若是行政處分，就需在公文明示機關若不服，必須在30日內提出訴願，若無此提醒，一年內提出都屬有效。

該人士強調，桃市府堅持先發文，待中央回文後再提訴願，就是預防中央將行文地方統刪一般性補助款的公文視為非行政處分；若僅被視為「事實告知」，中央極有可能以無法受理為由而駁回。

該人士指出，桃市府已透過正式發文，要求中央撥付已通過的一般性補助款，假設中央回文堅不撥付，就毫無疑義是行政處分，桃市府後續提出訴願將可更符合程序。

補助款 行政院 統刪 台中市 主計總處

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