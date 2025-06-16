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接見美眾院訪團 副總統蕭美琴：台灣人民致力保護民主價值

中央社／ 台北16日電
副總統蕭美琴（中）16日接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團。圖／總統府提供（中央社）
副總統蕭美琴（中）16日接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團。圖／總統府提供（中央社）

副總統蕭美琴今天接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉訪問團時表示，台灣擁有穩健的民主，台灣人民致力於保護民主價值，也積極為各項國際議題作出貢獻。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午在總統府接見美聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團。

副總統致詞歡迎訪團來台，她說，貝拉長年擔任美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席，對台美雙邊夥伴關係相關議題都非常熟悉。

她指出，很高興看到越來越多美國國會議員對台美關係展現興趣並親自前來訪問，見證台灣不僅只是地緣政治的焦點，更擁有穩健的民主和一群致力於保護民主價值、積極為各項國際議題作出貢獻的人民。

蕭副總統表示，感謝美國國會過去幾十年來始終跨黨派支持台美夥伴關係，並透過包括國防授權法等各項提案支持台灣，也支持「台灣獎助金」與多項持續促進台美在商業、貿易、文化、經濟、教育等夥伴關係的計畫。

蕭美琴 美國 眾議院 台美關係

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