和蔣萬安合體看板遭劃破！王鴻薇嘆側翼所為…罷團澄清

國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安位在民權東路吉林路路口一樓的看板，今早遭人以尖銳物品割破。王鴻薇今指出，疑似遭到罷團、青鳥等側翼破壞，已鎖定一男一女犯嫌，這也是第二次看板遭蓄意破壞，絕對不姑息。罷團則澄清不是團隊破壞，支持王及警方查明真相。

王鴻薇表示，看板疑似遭罷團、青鳥、側翼破壞，辦公室第一時間已經報案，警方勘驗畫面後，已鎖定嫌犯，經了解一男一女在晚間8點多，以尖銳物品用刺破的方式，對看板上蔣萬安市長面部的部分攻擊破壞，隨後離去。

王鴻薇說，現在看板上的蔣萬安面部留下大片缺口，到時候要補回來，她強調，看板已有得到屋主同意，沒有遮蔽逃生等窗口，沒想到合法廣告也會被側翼等相關人士破壞，是民主最壞示範。

她強調，這已是她的看板第二次遭破壞，對於任何犯罪行為，絕不姑息、一定追究到底。無論對方使用多少惡劣的手法，都無法打敗反罷的意志，所有的攻擊，都是告訴市民、以及所有的支持者，投下不同意，終結場政治惡鬥，毫無理性的惡罷。

對此，罷免王鴻薇的「山除薇害」在臉書發文，對該事件團隊深表遺憾，同時也嚴正澄清，團隊內部志工秉持守法的精神，絕無任何人蓄意破壞王委員或任何他人設置的看板與牆面設施，團隊自三階開始已無招募新志工的企劃，夥伴皆自一二階共同奮鬥至今，是互相扶持且具有互信基礎的好或辦。

「山除薇害」表示，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為，並支持王委員與警方一同查明事實真相。該路口設有監視器，若王委員有報案需求，也會全力支持儘早調閱監視畫面，早日找出犯案者、釐清真相。

「山除薇害」說，針對這場攸關台灣民主自由的罷免行動，始終相信民主社會中的價值對決，應該建立在公開透明、公平理性的討論基礎上，而非任何形式的抹黑、破壞，或轉移焦點的操作。