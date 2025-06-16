攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

使用任何社交軟體APP都要注意了。一名網友分享，自己的Instagram（IG）帳號遭到官方封鎖「永久停權」，只因為使用1個APP查看友人是否退追自己，讓他相當傷心以前的種種回憶都沒了，引起熱議，但網友也有分享解決方法讓IG帳號復活。

2025-06-16 14:50