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藍委批監院雙標 要限縮監委提名權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委吳宗憲16日質疑監察院行使監察權雙標，但監察院官員否認。（直播截圖）
國民黨立委吳宗憲16日質疑監察院行使監察權雙標，但監察院官員否認。（直播截圖）

監察院不能自己調查自己公務車私用，卻可以追打恩恩案，這完全是雙標！」藍委吳宗憲16日質詢監察院副秘書長王增華時如此批評。另外，司法及法制委員會也排審《監察院組織法》部分條文修正草案，刪除可擔任監委的「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件，王增華擔心如此限縮總統提名權。

行使監察權有雙標？

國民黨立委吳宗憲16日於司法法制委員會質詢時表示，監察院副院長李鴻鈞針對監委濫用公務車的案件表示，在司法啟動調查以後，監察院需要等待司法調查，停止現有調查，但李鴻鈞引用的《監察法》第26條並沒有相關規定，監察院曾彈劾前雲林消防局長、三地門鄉長也因濫用公務車遭判刑，但監察院似乎毫無作為。

王增華回應說，監察院有內部的處理辦法第12條第2款，若遇到軍、司法偵審程序，就會以不予調查處理，但監察院有將相關疑似濫用公務車的委員移送紀律委員會。但吳宗憲批評說，監察院之前在處理恩恩案時，檢察官在調查新北市政府時，監察院對新北市就窮追猛打，但王增華反駁說，那是監委獨立行使職權。

修法恐限縮提名

另外，吳宗憲也質疑，監委葉大華曾說公務車事件是「涉己事務，不能調查」，但過去就有監察院秘書長被彈劾過。王增華表示，公務車案已依規定送紀律委員會處理，紀律委員會就是都在處理涉己事務。

司法及法制委員會同時也排審《監察院組織法》部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。王增華表示，近三屆提名監委適用此條件，占當屆總人數比例分別是31%、41%、32%，若刪除部分要件，恐有限縮總統提名權之虞。

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