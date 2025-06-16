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藍白廢監院或修組織法不同調 綠：不隨之起舞

中央社／ 台北16日電

藍白近日聯手提出廢除監察院的修憲提案，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯則提案修法，希望限縮擔任監委資格條件。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，國民黨「到底要修憲，還是修法？」藍白應先整合，民進黨現階段不隨之起舞。

部分國民黨立委參與連署民眾黨立院黨團所提廢除監察院修憲案，但王鴻薇、徐巧芯則提案修監察院組織法，希望限縮擔任監委資格條件，國民黨立院司法及法制委員會召委吳宗憲今天排審。吳思瑤上午在立法院舉行輿情記者會時表示，「藍白在修憲廢除監察院，到底合不合？」讓人看不懂。

吳思瑤說，民眾黨團提出廢除監院修憲提案，目前有24位國民黨立委連署，國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇沒有連署，國民黨組發會主委許宇甄簽了之後撤簽，且吳宗憲今天排審監院組織法部分條文修正草案，限縮監委提名條件，國民黨過去奉行五權憲法，若要廢除監院，卻又大費周章修法，讓大家看不懂。

吳思瑤指出，修憲需要立院的高門檻，以及後續公民複決的高門檻，上屆立法院在2021年5月組成修憲委員會，直到2022年3月才將修憲提案送到院會，院會表決時，僅通過18歲公民權的修憲提案，廢除考監兩院的提案遭國民黨反對未通過。

吳思瑤表示，國民黨現在是否配合民眾黨演戲，修憲到底有沒有藍白合，藍白應先整合，民進黨現階段不會隨之起舞。

吳思瑤說，憲政體制改革何其慎重，絕對不是急就章、隨意拋出，民眾黨團總召黃國昌提出修憲提案，是把嚴肅的憲政課題當作政治操作工具，是政治報復式、急就章式的修憲；去年藍白聯手通過國會擴權法案，黃國昌現在又故態復萌，要把監委調查權拿到手，完全是國會擴權思維。

藍白合 國民黨 修憲

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