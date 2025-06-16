吳明賢將接任台大醫學院長 總統曝下一步再培育人才

台大醫院迎來創院第130年，今天特別舉辦院慶記者會，總統賴清德受邀參與，肯定台大長期為台灣人民最信賴、照顧困難病人最重要的醫院，除了守護民眾健康，在教學方面也非常出色。他也證實，即將卸任的台大院長吳明賢已經找好下一份工作，即出任台大醫學院長。

賴清德指出，在上任總統前，腦海想著：我可以再為台灣做什麼？傾聽各方意見後，結合醫界推出「健康台灣」政策，希望讓國人更健康、國家更強，讓國際能夠看到台灣。以目前國人平均餘命來看，從79歲提升到82歲，雖然數字增加，但還要強化「健康餘命」，才能維持有品質的老後生活。

賴清德說，目標是是將不健康餘命占平均餘命的比率從10%降低至8%，癌症防治工作是首要重點。癌症已經連續43年居十大死因首位，衛福部特別提出了各種癌症防治計畫，考量癌症發生年齡有下降趨勢，放寬癌症篩檢年齡補助，將原有篩檢預算28億元，今年再增加40億元，總計68億元規模。

除了國家投入的擴大癌症篩檢，賴清德也感謝台大醫院的支持，在台灣癌症的防治上有諸多貢獻。另外，「健康台灣」政策也著重智慧醫療，這一部分台大也成立了智慧醫療中心，未來可透過雲端科技，全面整合在宅醫療、居家醫療，讓服務更有效率。

吳明賢表示，台大扮演國家的另一座隱形的護國神山，肩負「服務、教學、研究」任務，迄今更培育出無數優秀醫師，乘載著台灣醫療的典範與價值。「130年只是一個逗點，我們還會再繼續前進。」他強調，台灣在地圖上雖然很小，但很重要；台灣也有多項領先全球的醫療技術，創下多項世界及亞洲臨床首例。

賴清德也開玩笑說，現在社會大家壓力都很大，但壓力最小的應該是吳明賢，在他領導下，台大醫院獲得長足進步也受到大家的肯定，「他下一個工作已經找好了，台大醫院院長做完馬上有下一個醫學院院長的工作，應該是第一人。」