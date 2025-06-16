綠指馬英九自甘淪為統戰工具人 藍回擊「雙標」

前總統馬英九昨天出席第17屆海峽論壇大會時表示，中國5千年歷史合久必分、分久必合，兩岸渴望「和與合」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，「馬英九不過是比較大咖的館長」，自甘淪為中國統戰工具人。

國民黨發言人楊智伃對此表示，民進黨雙標的抗中保台早已被戳穿，按照民進黨的邏輯，民進黨立委沈伯洋才是民進黨口中的統戰引路人。

馬英九14日起至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，15日出席在福建廈門舉辦的第17屆海峽論壇活動，之後將轉往甘肅敦煌參加兩岸共同弘揚中華文化等活動。

對於馬英九在海峽論壇大會發言，吳思瑤上午在輿情回應記者會上表示，「馬英九不過是比較大咖的館長」，這一次先有網紅「館長」陳之漢，後有馬英九，都自甘淪為中國統戰的工具人．

吳思瑤說，不用對馬英九此行所有言論抱以過高期待，但畢竟曾擔任過國家元首，不是一個網紅的等級，呼籲馬英九在中國的所有發言，不要傷害台灣人的情感，不要背離台灣的主流民意，不要向對岸、乃至國際社會釋放錯誤訊息。

至於陳之漢昨天結束訪滬6天5夜行程返台後表示，接下來要完成的重要任務是阻止大罷免，更直言「大罷免，大失敗」。對此，吳思瑤表示，尊重館長的發言，現在看到的是「大統戰，大失敗」。

吳思瑤說，館長回來後享受到台灣的自由空氣，一回到台灣、馬上就恢復館長本色，盡情說想說的話，不需要再壓抑。