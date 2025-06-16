賴清德總統出席台大醫院130周年慶 證實台大院長吳明賢將卸任

「監察院不能自己調查自己公務車私用，卻可以追打恩恩案，這完全是雙標！」藍委吳宗憲16日質詢監察院副秘書長王增華時如此批評。另外，司法及法制委員會也排審《監察院組織法》部分條文修正草案，刪除可擔任監委的「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件，王增華擔心如此限縮總統提名權。

2025-06-16 14:49