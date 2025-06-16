賴清德總統出席台大醫院130周年慶 證實台大院長吳明賢將卸任
賴清德總統、衛福部長邱泰源中午出席台大醫院創院130周年音樂會活動。賴清德總統致詞時表示，自民國71年台灣十大死因都癌症，從最基本的擴大篩檢，篩檢的年齡降低，篩檢癌症的範圍擴大來因應，篩檢的金額較去年增加40億來到68億，期待能早期發現早期治療。
賴清德還提到「健康台灣」積極想做的「智慧醫療」，表示台大醫院也成立了智慧醫療中心，希望透過雲端科技全面整合遠距醫療，讓醫療體系更完整，透過科技的發展，讓國民健康更有保障。賴清德提及台大醫院院長吳明賢即將卸任一事，並指吳明賢將轉換到另一醫學院擔任院長。隨後賴清德總統、衛福部長邱泰源、台大醫院院長吳明賢、台大副校長張上淳與台大醫學院院長倪衍玄一同為台大醫院130周年慶生切下生日蛋糕。
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