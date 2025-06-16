賴接見美眾院台灣連線訪團 喊話台美深化國防產業交流

賴清德總統今（16日）接見美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席貝拉（Ami Bera）訪團，他表示，台灣有堅定決心守護印太區域和平穩定，也優先編列特別預算，在今年讓國防預算能達到GDP3%以上，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。

賴總統表示，貝拉去年1月在總統大選後訪問台灣，展現美國國會對民主台灣的堅定支持，這次率領眾議院軍事及外交委員會新科議員來台，持續厚植美國國會友台力量，要代表台灣人民衷心向貝拉及各位訪賓表達誠摯歡迎。

賴總統指出，台灣有堅定不移的決心守護印太區域和平與穩定；過去一年來政府和民間合作積極提升全社會防衛韌性，並加速推動國防改革；也將優先編列特別預算，在今年讓國防預算能達到GDP3%以上，也希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。

賴總統提到行政院秘書長龔明鑫率領企業代表團出席選擇美國投資高峰會，在在展現台灣有決心與美國攜手合作，共創繁榮；未來將持續強化台美雙向投資及產業合作，也期待解決台美雙重課稅法案，可以在今年順利完成立法。

貝拉致詞時表示，很榮幸再度來到台灣，相信去年1月他與聯邦眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）是第一個到訪並祝賀總統勝選的國會代表團；這是一個重要的時刻，不僅對台美關係、對全世界所有關係亦然，當看到在歐洲及中東的衝突，民主陣營有責任維護亞洲的和平。