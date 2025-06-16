監委王榮璋被爆年領250萬元卻不做事 田秋堇再爆公務車爭議

台灣民眾黨今天點名監委王榮璋每年坐領250萬元高薪，近半年業績卻掛零、沒有交出任何一件調查報告，浪費國家資源卻不做事，台灣實在不需要再花大錢養肥貓，因此廢除監察院刻不容緩。

民眾黨上午在監察院大門外舉行「肥貓監委年領逾250萬業績竟掛蛋！」記者會，民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，監察院不是執政黨養老、放人酬庸的地方，更不該放任監委濫用職權追殺政敵，民進黨政府過去承諾廢除監察院，然而持續以拖待變欺騙國人，「這一棟建築物必須走入歷史」。

吳怡萱批評，監察委員年薪高達250萬元，多名監委卻被爆出濫用公務車，正事不做只會浪費人民納稅錢，所謂的紀律委員會至今也毫無進度。

民眾黨立委黃國昌板橋區主任林子宇表示，5月報稅季才剛過，作為誠實的納稅人，一塊錢都不能少繳，但是監委做領250萬元高薪，當中不乏有人業績掛零，半年來沒有交出任何調查報告，包括排名倒數的監委王榮璋、前監委林國明，更有半數監委參與的調查案低於10件。

林子宇直言，現任監委毫無資格糾舉他人，因為就是最欠糾舉的一群人，坐領高薪卻產值低落，甚至有人業績掛鴨蛋，監察院不應淪為酬庸的地方，人民的納稅錢也不該被如此糟蹋，如果還有顏面就盡早下台負責。

黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸指出，監委薪水比照部會首長，連同監察院正副院長在內，一年花費就高達7354萬元，現在卻出現業績史上最低，根本毫無績效可言，台灣不需要再花大錢養肥貓，廢除監察院刻不容緩。

黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢則說，民眾黨先前檢舉監委違法濫用公務車，結果監察院至今仍未召開紀律委員會，官官相護毫無下限，而田秋堇前陣子抱怨「沒有公務車很麻煩」，原來是長期習慣將其當作私家車使用，包括今年5月9日上班時間搭乘公務車前往台北轉運站，「請問妳是去坐客運嗎？還是去影城商店街？」

黃國昌中和永和區主任陳怡君表示，前總統蔡英文曾經承諾廢除監察院，賴清德總統過去也主張提案廢除監察院，「我們都以為民進黨會修憲，但是只看到說一套做一套」，民進黨執政以後完全忘記承諾，就是因為監察院酬庸太好用，甚至還可以當成攻擊政敵的政治工具。

吳怡萱說，監察委員濫用職權、坐享高薪卻不做事，人民已經非常憤怒，現在就是廢除監察院的時刻，民眾黨團即將正式提案修憲，歡迎民進黨立委起義來歸，不要再用拖延、研議的方式拖過下一個8年，「我們把這些坐領高薪的肥貓趕出監察院，省下荷包來做更有用的事情。」