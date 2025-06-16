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監委王榮璋被爆年領250萬元卻不做事 田秋堇再爆公務車爭議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨新聞部主任吳怡萱與民眾黨立委黃國昌新北巿各區主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇等人，上午前往監察院舉行「肥貓監委年領逾250萬業績竟掛蛋」記者會，要求廢除養肥貓的監察院。記者黃義書／攝影
民眾黨新聞部主任吳怡萱與民眾黨立委黃國昌新北巿各區主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇等人，上午前往監察院舉行「肥貓監委年領逾250萬業績竟掛蛋」記者會，要求廢除養肥貓的監察院。記者黃義書／攝影

台灣民眾黨今天點名監委王榮璋每年坐領250萬元高薪，近半年業績卻掛零、沒有交出任何一件調查報告，浪費國家資源卻不做事，台灣實在不需要再花大錢養肥貓，因此廢除監察院刻不容緩。

民眾黨上午在監察院大門外舉行「肥貓監委年領逾250萬業績竟掛蛋！」記者會，民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，監察院不是執政黨養老、放人酬庸的地方，更不該放任監委濫用職權追殺政敵，民進黨政府過去承諾廢除監察院，然而持續以拖待變欺騙國人，「這一棟建築物必須走入歷史」。

吳怡萱批評，監察委員年薪高達250萬元，多名監委卻被爆出濫用公務車，正事不做只會浪費人民納稅錢，所謂的紀律委員會至今也毫無進度。

民眾黨立委黃國昌板橋區主任林子宇表示，5月報稅季才剛過，作為誠實的納稅人，一塊錢都不能少繳，但是監委做領250萬元高薪，當中不乏有人業績掛零，半年來沒有交出任何調查報告，包括排名倒數的監委王榮璋、前監委林國明，更有半數監委參與的調查案低於10件。

林子宇直言，現任監委毫無資格糾舉他人，因為就是最欠糾舉的一群人，坐領高薪卻產值低落，甚至有人業績掛鴨蛋，監察院不應淪為酬庸的地方，人民的納稅錢也不該被如此糟蹋，如果還有顏面就盡早下台負責。

黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸指出，監委薪水比照部會首長，連同監察院正副院長在內，一年花費就高達7354萬元，現在卻出現業績史上最低，根本毫無績效可言，台灣不需要再花大錢養肥貓，廢除監察院刻不容緩。

黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢則說，民眾黨先前檢舉監委違法濫用公務車，結果監察院至今仍未召開紀律委員會，官官相護毫無下限，而田秋堇前陣子抱怨「沒有公務車很麻煩」，原來是長期習慣將其當作私家車使用，包括今年5月9日上班時間搭乘公務車前往台北轉運站，「請問妳是去坐客運嗎？還是去影城商店街？」

黃國昌中和永和區主任陳怡君表示，前總統蔡英文曾經承諾廢除監察院，賴清德總統過去也主張提案廢除監察院，「我們都以為民進黨會修憲，但是只看到說一套做一套」，民進黨執政以後完全忘記承諾，就是因為監察院酬庸太好用，甚至還可以當成攻擊政敵的政治工具。

吳怡萱說，監察委員濫用職權、坐享高薪卻不做事，人民已經非常憤怒，現在就是廢除監察院的時刻，民眾黨團即將正式提案修憲，歡迎民進黨立委起義來歸，不要再用拖延、研議的方式拖過下一個8年，「我們把這些坐領高薪的肥貓趕出監察院，省下荷包來做更有用的事情。」

監察院 監委 台灣民眾黨

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