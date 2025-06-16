賴總統：盼從軍事採購 邁向「台美共同生產研發」

賴清德總統表示，未來將持續強化台美雙向投資及產業合作，共同提升經濟發展韌性，期待解決台美雙重課稅法案，可以在今年順利完成立法。我政府將優先編列特別預算，在今年讓國防預算能達到GDP 3%以上。也希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。

賴總統16日上午接見美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團，訪團成員尚包括美國聯邦眾議院眾議員艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（Julie Johnson）、梅可布萊德（Sarah McBride）及歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）等，由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時表示，去年1月貝拉眾議員在總統大選後訪問台灣，展現美國國會對民主台灣的堅定支持，這次率領眾議院「軍事」及「外交」委員會新科議員來台，持續厚植美國國會友台力量，他代表台灣人民衷心向貝拉眾議員及各位訪賓表達誠摯歡迎。

賴總統認為，長年以來美國國會跨黨派的強力支持，是台灣與美國關係穩健前進的關鍵力量。感謝各位眾議員在國會積極為台灣發聲，提出多項友台倡議，強化台美關係，拓展台灣國際空間，也持續關注台海和平穩定。

賴總統強調，台灣有堅定不移的決心守護印太區域和平與穩定。過去一年來政府和民間合作積極提升「全社會防衛韌性」，並加速推動國防改革；也將優先編列特別預算，在今年讓國防預算能達到GDP 3%以上。也希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。

在產業交流方面，賴總統表示，上個月外交部長林佳龍和經濟部長郭智輝先後訪問德州，見證台美在AI和半導體產業的合作。台灣也派出行政院秘書長龔明鑫率領規模最大代表團，前往華府出席「選擇美國」投資高峰會，在在展現台灣有決心與美國攜手合作，共創繁榮。

賴總統表示，未來將持續強化台美雙向投資及產業合作，也期待解決台美雙重課稅法案，可以在今年順利完成立法。感謝貝拉眾議員去年11月針對這項議題領銜發起聯名函，並獲得上百位議員連署支持。也希望台美之間透過打造更完善經貿交流環境，共同提升經濟發展韌性。

貝拉致詞時表示，這是一個重要的時刻，不僅對台美關係、對全世界所有關係亦然，當大家看到在歐洲及中東的衝突，民主陣營有責任維護亞洲的和平，因此這次訪團有來自外交和軍事委員會的成員，相信都是第一次訪問台灣。

貝拉說，雖然此次代表團是由民主黨成員組成，但美國國會對於台灣人民的支持跨越黨派，因此他此行也帶來「國會台灣連線」其他兩位共同主席迪馬里及巴爾（Andy Barr）眾議員的支持；並向共同主席之一、也是台灣的老朋友—康納利（Gerald Connolly）眾議員的辭世致上哀悼之意。