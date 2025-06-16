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年領250萬業績掛蛋 民眾黨再喊話廢監院

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨再爆監委濫用公務車，並持續呼籲民眾響應廢除監察院。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨再爆監委濫用公務車，並持續呼籲民眾響應廢除監察院。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

監察院不只公務車私用，還有監委今年沒有產出調查報告，應該修憲廢除！」民眾黨立院總召黃國昌的多位幕僚16日前往監察院召開記者會，透露濫用公務車、年薪高達250萬的監委王榮璋今年調查報告仍掛零，蘇麗瓊則僅有5件，完全就是尸位素餐、浪費人民納稅錢。民眾黨強調，盼民進黨加入廢除監察院的行列。

過半監委調查少於10

黃國昌板橋區主任林子宇不滿指出，5月報稅季剛過，年輕人誠實報稅後，卻發現稅金都拿去養尸位素餐的監察委員，今年監委有王榮璋、林國明等人的調查報告數仍掛零，此外，之前傳出濫用公務車的監委蘇麗瓊也僅有5件，超過半數監委1年調查報告數不到10件，「他們自己才是最欠糾舉的官員，」林子宇說。

三重、蘆洲區主任周曉芸強調，監委平均年薪255萬，26位監委加上正副院長（433萬、287萬），民眾的稅金每年要負擔監察院高達7354萬的薪水，但業績卻是史上最低，這樣符合全體國人的期望嗎？她質疑說，很多監委連調查的經驗都沒有，廢除監察院刻不容緩。

還有監委濫用公務車

「說好的送紀律委員會，結果也沒有做！」汐止、金山區主任陳語倢痛批，監察院副院長李鴻鈞之前針對濫用公務車曾召開記者會，表示會將利用公務車的監委送紀律委員會處分，結果後來辦公室發文詢問進度，監察院都不敢回答。她爆料說，監委田秋堇除了抱怨無法搭公務車不方便，近日還有濫用公務車的狀況，監察院應儘速調查其派車單。

中永和區主任陳怡君表示，前總統蔡英文曾主張要廢除監察院，但民進黨政府上台後，發現監察院可以酬庸自己人，太方便就不想要廢掉了，但民眾黨與民進黨不同，廢除監察院是前主席柯文哲參選總統的政見，民眾黨近日也已提案，盼立院儘速成立修憲委員會，她也呼籲曾倡議廢除監察院的民進黨立委起義來歸。

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