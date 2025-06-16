中央統刪一般性補助款 盧秀燕：已提行政訴願
對於中央統刪一般性補助款爭議，台中市長盧秀燕今天表示，由於提出行政訴願有期限，今天上午市府已派人親自將行政訴願書送到行政院，確保台中市及市民權益。
行政院統刪一般性補助款，台北市等部分縣市已向行政院提出行政訴願，盧秀燕上午在市議會接受媒體聯訪時指出，由於今天是提出行政訴願的最後期限，中市府今天上午已派人親自將行政訴願書送到行政院。
盧秀燕表示，很希望中央能夠以民為念，這次刪減的幅度很大，高達27%，而且主要刪減對象包括社會弱勢、教育及基礎建設，「影響太過重大了，而且波及無辜」，例如這些社會弱勢，或者是在教育經費上得到補助的弱勢親子家庭等。
她說，提出行政訴願有最後期限，中市府上午派人親自將行政訴願書送到行政院，現在應該已經送達了。提出訴願是因為中央並沒有回頭是岸，也沒有依法補助給地方，為確保台中市及市民權益，畢竟影響高達70萬人次，所以今天依法提起行政訴願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言