中央統刪一般性補助款 盧秀燕：已提行政訴願

對於中央統刪一般性補助款爭議，台中市長盧秀燕今天表示，由於提出行政訴願有期限，今天上午市府已派人親自將行政訴願書送到行政院，確保台中市及市民權益。

行政院統刪一般性補助款，台北市等部分縣市已向行政院提出行政訴願，盧秀燕上午在市議會接受媒體聯訪時指出，由於今天是提出行政訴願的最後期限，中市府今天上午已派人親自將行政訴願書送到行政院。

盧秀燕表示，很希望中央能夠以民為念，這次刪減的幅度很大，高達27%，而且主要刪減對象包括社會弱勢、教育及基礎建設，「影響太過重大了，而且波及無辜」，例如這些社會弱勢，或者是在教育經費上得到補助的弱勢親子家庭等。

她說，提出行政訴願有最後期限，中市府上午派人親自將行政訴願書送到行政院，現在應該已經送達了。提出訴願是因為中央並沒有回頭是岸，也沒有依法補助給地方，為確保台中市及市民權益，畢竟影響高達70萬人次，所以今天依法提起行政訴願。