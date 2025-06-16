影／中央擴大租補經費突要求地方自籌 張麗善怒轟政治手段操弄

中央統刪一般補助款引起地方政府反彈尚未解決，雲林縣上周又收到中央函文，指明年300億元中央擴大租金補貼，因應財劃法修法要求縣府自籌10%，雲林縣長張麗善表示，租金補貼是中央提出的政策，理應中央兌現，豈能轉嫁地方政府，她批評中央只想著用政治的手段，來操縱各個部會把這些負擔轉嫁給地方政府，這不是一個政府應該有的作為。

雲林縣府上周收到內政部公文，指因應財劃法修法，明年300億元中央擴大租金補貼，地方政府應自籌部分，雲林縣應自籌10%，金額超約5600萬元。

不只如此，上月底也收到農業部公文，要求原先補助的保育經費，明年由地方自行支應。

張麗善今氣憤難耐表示，很多的政策現在都在急轉彎，而且要讓地方政府要來買單，以租金補貼來說，以雲林政府來說，一年大概要自籌五千多萬以上，這是在無形當中增加地方政府的負擔。

她表示，租金補貼政策是中央開的支票，三年三百億的預算，理應中央自行兌現，不該由地方承擔，對於財政艱難的雲林縣，一般補助款被刪減，加上中央不合理的轉嫁，無疑是雪上加霜。

她說，各個部會現在都因應未來的財政收支劃分法，想方設法如何苛扣地方政府款項，甚至要地方政府來承擔，地方因此需承擔的自籌款從百分之十到百分之五十都有，影響程度難以想像。

她作為一個縣市首長，覺得到目前為止，整個政府沒有思考到民生疾苦，只想著用政治的手段，來操縱各個部會，讓各個部會把這些負擔轉嫁給地方政府，這不是一個政府應該有的作為。

她希望中央政府要聽到地方的聲音，不要讓地方政府處於非常困難的經濟條件，也不要讓地方政府增加更多的負擔。