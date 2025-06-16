蔡其昌包場《看不見的國家》 揭與陳傑憲手勢呼應

立委兼中職會長蔡其昌15日特別舉辦電影包場，邀請300位公民一同觀賞美國導演葛靜文（Vanessa Hope）所執導的紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation）。影片聚焦台灣由威權體制邁向民主制度的轉型過程，並呈現性別平權與同婚合法化等重要改革。

紀錄片《看不見的國家》以貼近觀察的方式，紀錄台灣首位女性總統蔡英文自競選、執政至卸任的8年歷程。蔡其昌表示，這是一部沉重卻極具感動的紀錄片，透過電影，讓大家理解台灣的歷史，知道自己從哪裡來、又該走向何方，更看見過去8年來，前總統蔡英文如何堅定守護台灣、引領國家前行。

蔡其昌提到，許多人仍記得台灣棒球選手陳傑憲在國際比賽中比出的手勢，與電影名稱《看不見的國家》呼應。他認為，雖然在國際現實中，台灣難以被完整呈現，但人們仍努力讓世界看見台灣的存在與價值。

蔡其昌強調，民主自由得來不易，過去是前人拚命努力爭取，今日則是如同電影所說，要由每一位台灣人共同守護。不論身處哪個領域，每個人都可以為台灣的民主與未來盡一份心力，讓台灣堅定走向世界。

蔡其昌說，他也誠摯邀請更多民眾進戲院觀賞這部作品，一同回顧台灣近年的歷史轉折，看見這個島嶼堅持民主價值、在世界舞台上勇敢前行的身影。

《看不見的國家》13日在台灣上映，蔡英文身為紀錄片中的一員，她也在臉書表達，誠摯邀請大家走進電影院，一起觀看這部極具意義的紀錄片。

蔡英文表示，這不是一部關於她的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片。影片描繪了人們如何從一個曾經被忽視、被打壓的「看不見的國家」，一步一步走向世界的舞台。大家靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣。

蔡英文說，感謝導演葛靜文（Vanessa Hope）與她的團隊，拍出這樣一部動人的作品。她們讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家。

蔡英文認為，曾經在世界上「看不見的國家」，反而讓大家看見自己，看見台灣人民的勇氣，更看見民主台灣的堅韌。她謝謝台灣人民過去八年跟她一起努力，也希望在當前變化萬千的國際局勢中，朝野能團結一致，人民能展現韌性，繼續跟政府一起穩健前進。