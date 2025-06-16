「檢討惡檢」議題是否存在？鄭銘謙與黃國昌唇槍舌戰

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金案遭羈押，期間一度不滿檢察官問案方式。民眾黨立委黃國昌今天在立院司法及法制委員會詢問法務部長鄭銘謙「何為惡檢」，一度與鄭銘謙唇槍舌戰。

黃國昌先問民間司改會關注的「檢討惡檢」這個議題是否存在，鄭銘謙表示我不知道惡檢的定義，但法務部會嚴加督導檢查機關，嚴守法律程序，合乎檢察官規範。

黃國昌接著問，當初監察院對惡檢的定義，是以不當言語怒罵恐嚇偵訊，檢察官都有以懇切的態度問案嗎？鄭銘謙答「都有督導」。

黃國昌續問，大法官尤伯祥曾說支持公開播放偵訊光碟，請問部長的看法？鄭銘謙答「可以研議」，黃國昌再問，是否贊成行政院前政委羅秉成所贊成的公開偵訊光碟？鄭銘謙答「我不贊成」。