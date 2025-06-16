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監委濫用公務車 黃國昌批監院紀律委員會至今都未開會
民眾黨立院黨團總召黃國昌提出廢除監察院修憲案，獲得不少國民黨立委支持力挺。黃國昌今天在立院司法及法制委員會質詢監院副秘書長王增華表示，在五月爆發監委濫用公務車後，至今監院紀律委員會都沒有開會，不少監委淪為政治酬庸職位，失去超然獨立的公正立場。
黃國昌質詢表示，當初爆發監委濫用公務車一事，監院馬上說會移送紀律委員會啟動調查，現在紀律委員會已經開會了嗎？王增華一度抿嘴後回應，因為他不是紀律委員會成員，不曉得為何尚未開會。黃國昌指出監院已經悖離當初憲法設計的公正超然獨立，為了恢復監察權的獨立民意機關地位，不論是將監察權轉移給立法院，或是把監委改為民選，都比監委淪為政治酬庸的職位好。
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