馬英九稱兩岸渴望和與合 吳思瑤：不過是較大咖的館長

前總統馬英九出席海峽論壇時喊出「分久必合」，網紅館長陳之漢日前訪中時也因「一路誇」引發反彈聲浪。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，「馬英九不過是大咖的館長而已」，自甘淪為中國統戰工具人。

馬英九昨稱，只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識，反對台獨」的共同基礎上，深化合作，兩岸才能創造出和平雙贏的局面；館長日前也多次分享中國高鐵、監控系統、街道設計、甚至公共廁所與垃圾桶都大力稱讚，認為中國的基礎建設令人印象深刻。

「馬英九不過是比較大咖的館長而已。」吳思瑤今天代表民進黨團接受媒體採訪時事議題回應時指出，先有館長、後有馬英九，都自甘淪為中國統戰的工具人，相關言論不用抱多高期待。

吳思瑤提醒，馬英九曾擔任國家元首，不是網紅等級，在中國的發言不要傷害台灣人民情感、背離台灣主流民意，更不要向對岸、國際社會釋放錯誤訊息，儘管仍然對馬英九有正向期待，但期待恐怕會落空。