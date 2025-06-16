快訊

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

無印良品板橋車站店 驚見壯碩男脫光衣物「全裸滾床」

聽新聞
0:00 / 0:00

規範監委十年內未參與政治 監察院：恐限縮總統提名權

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院副秘書長王增華（左）及法務部長鄭銘謙（右）今天出席立法院司法及法制委員會備詢，王增華對紀律委員會遲未對監委濫用公務車一事開會調查，僅表示因為他不是紀律委員會成員所以不清楚。記者潘俊宏／攝影
監察院副秘書長王增華（左）及法務部長鄭銘謙（右）今天出席立法院司法及法制委員會備詢，王增華對紀律委員會遲未對監委濫用公務車一事開會調查，僅表示因為他不是紀律委員會成員所以不清楚。記者潘俊宏／攝影

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。監察院表示，若刪除部分要件，恐有限縮總統提名權之虞，且像新增十年內未入政黨或參與政治活動，認定及查證都有困難，也有限縮總統提名權之虞。

監察院代理秘書長王增華於會中報告，監察院於1992年修憲後已非民意機關，為因應憲政體制運作，因此參照規範大法官及考試委員資格之例增訂監委資格的條文為提名依據；有關立委及各黨團對「監察院組織法」及「人權委員會組織法」修正的提案權，監院都尊重。

王增華說明，監委資格都經再三斟酌及立院廣泛討論，而統計近三屆監委適用「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件占當屆總人數比例31%、41%、32%，若刪除部分要件，恐有限縮總統提名權之虞。

王增華提到，立委提案「監察院組織法」修正草案中，有版本新增第三條之二「監委須超出黨派之外，獨立行使職權，不受任何干涉」，目前已有在憲法增修條文中規定，無需再新增相關條文，以免疊床架屋；有關新增第三條之二「十年內加入政黨或參與任何政治活動，不得為監委」，則由於修正草案未明確界定參與政治活動的地義及範疇，認定及查證上有困難，也有限縮總統提名權之虞。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌質詢時批評，監察院長陳菊明明說要當末代院長，但監察院做了什麼準備？有沒有超然公正？王增華分別回應「行使監察職權，監察院一向超然公正」。

另外，國民黨立委吳宗憲也質疑，監委葉大華說公務車事件是「涉己事務，不能調查」，但過去就有監察院秘書長被彈劾過。王增華表示，公務車案已依規定送紀律委員會處理，紀律委員會就是都在處理涉己事務。

議員 監察院 監委

延伸閱讀

影／民眾黨批監委年領逾250萬業績掛蛋 要求廢除的監察院

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

吳宗憲：監委現已成政治打手 修法為排除政客出任監委

廢監察院太難 立法院司委會明先排案限縮監委資格

相關新聞

規範監委十年內未參與政治 監察院：恐限縮總統提名權

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員...

影／李四川遭控行政不中立 蔣萬安1句話反擊點賴清德這2人

北市副市長李四川昨陪國民黨立委王鴻薇到謙和市場掃街反罷免，綠質疑行政不中立？蔣萬安今反問，這哪有行政不中立，並點名賴清德...

前總統陳水扁住院切胃瘜肉 憔悴躺病床照曝光

前總統陳水扁今天在臉書發文，因連續幾天的血便，前往醫院做無痛胃腸鏡檢查，查出胃裡有8顆息肉，已安排用胃鏡切除胃瘜肉，正等...

影／綠批用公務車跑反罷 侯友宜強硬回擊：賴清德開中常會用什麼車

監察院公務車延燒之際，民進黨市議員鄭宇恩今貼出新北市秘書處採購，指市長侯友宜前日為立委洪孟楷站台反罷時使用公務車，批評侯...

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，討論是否將「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」...

中央統刪地方補助款 盧秀燕：盼不到中央回頭今提訴願

行政院日前統刪地方政府一般性補助款，引發各縣市反彈，台中市長盧秀燕今表示，中市府依法提起行政訴願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。