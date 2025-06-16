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國安簡報民眾黨未鬆口 吳思瑤：盼黃國昌「不設前提」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

賴清德總統規畫周三邀請在野黨主席聽取國安簡報，國民黨正向看待，民眾黨則有不滿。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤16日說，執政黨希望全力促成，盼有正向結果，希望民眾黨主席黃國昌能如他所說的「不設前提」，好好履行在野黨領袖應當善盡的憲政職責。

根據府方規畫，國安簡報18日上午9時在總統府登場，由國防、兩岸、外交、國安局等4機構進行國安簡報，結束後再綜合討論，預計12時結束；國民黨方面目前表達正面立場，民眾黨主席黃國昌則質疑府方透過媒體放話當天流程，當事人卻不知。

對此，吳思瑤指出，總統從頭到尾秉持純粹善意，早在1個月前就拋出與在野領袖進行國安簡報構想，希望透過釋出國安重大資訊，讓在野政黨體認台灣處境，進一步團結支持所有國安作為，立法院也要回應相關修法、立法及支持國防必要預算。

吳思瑤指出，國民黨明確釋出正向回應，期待正向、良性的態度，能在國安專報中獲得更好的結果；至於民眾黨，希望黃國昌能如他所說的不設前提，好好履行在野黨的憲政職責，「總統展現善意與國家元首高度，在野黨領袖大家一起團結守護台灣」。

至於藍營內部懷疑總統舉辦鴻門宴，目的是為了推國安十法，若出席可能為大罷免添柴火。

吳思瑤認為，國民黨內部仍舊分歧，國民黨中央黨部釋出正向訊息，內部卻又有負面解讀，「國民黨內是不是非常零零落落」，這是國民黨家務事，是黨主席朱立倫要頭疼的議題，但站在執政黨立場，就是希望全力促成，讓國安簡報有正向結果。

黨主席 國民黨 國安局

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