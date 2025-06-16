快訊

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

無印良品板橋車站店 驚見壯碩男脫光衣物「全裸滾床」

藍委縮擔任監委資格條件 監院：恐限縮總統提名權

中央社／ 台北16日電

藍白近日聯手提出廢除監察院的修憲提案，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯則提案修法，希望限縮擔任監委資格條件。監察院副秘書長王增華今天表示，如果刪除相關要件，恐有限縮總統提名權之虞。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人，就如何維護矯正是刑事司法最後一道防線等議題進行專題報告，也繼續併案審查國民黨立委徐巧芯、王鴻薇所提監察院組織法部分條文修正草案。

王鴻薇、徐巧芯提案修法重點，是要將現行擔任監委需具備的7款資格中，刪除「曾任立法委員一任以上或直轄市議員二任以上，聲譽卓著者」及「清廉正直，富有政治經驗」，以強化監察院超然獨立的職能。

監察院副秘書長王增華在報告時表示，因應民國81年憲法增修條文修正監察院定位後，監察院已非民意機關，而且為應憲政體制的運作，參照司法院組織法及考試院組織法規範大法官及考試委員資格的例子，增訂監委資格的條文，以為提名依據。

王增華指出，有關監察院組織法第3條之1第1項第1款至第6款的監委資格，是因應憲法增修條文修正監察院的定位，為充分發揮監察功能，參照修憲理由，由社會各界具有清望及富專業素養與經驗人士出任監委，經再三斟酌及立法院廣泛討論後，才予以制定。

王增華表示，相關條款有助廣納賢士，且所定相關經歷對監委行使監察職權有正面助益，如果刪除部分要件，恐有限縮總統提名權之虞。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，問到監察院長陳菊上任時，表示要當末代監察院長，監察院對此有無做準備。王增華說，監察院會行使監察職權，也一向超然公正。

關於監察院公務車涉私用風波，黃國昌詢問調查進度。王增華指出，依照相關規定把陳情案移到紀律委員會處理。黃國昌追問有無開會，王增華表示，目前還沒有。

此外，台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭羈押禁見。外傳該案將於本週偵結，鄭銘謙會前受訪表示，尊重台北地檢署的偵查計畫。

監察院 監委 司法院

延伸閱讀

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

罷團控看板遭「不同意罷免」覆蓋 徐巧芯反擊：一切合法合規

與李四川赴綠本命區籲不同意罷免 王鴻薇曝28日與蔣萬安合體掃街

郭智輝遭爆送自家禮盒經濟部稱自費 王鴻薇籲拿出證據

相關新聞

規範監委十年內未參與政治 監察院：恐限縮總統提名權

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員...

影／李四川遭控行政不中立 蔣萬安1句話反擊點賴清德這2人

北市副市長李四川昨陪國民黨立委王鴻薇到謙和市場掃街反罷免，綠質疑行政不中立？蔣萬安今反問，這哪有行政不中立，並點名賴清德...

前總統陳水扁住院切胃瘜肉 憔悴躺病床照曝光

前總統陳水扁今天在臉書發文，因連續幾天的血便，前往醫院做無痛胃腸鏡檢查，查出胃裡有8顆息肉，已安排用胃鏡切除胃瘜肉，正等...

影／綠批用公務車跑反罷 侯友宜強硬回擊：賴清德開中常會用什麼車

監察院公務車延燒之際，民進黨市議員鄭宇恩今貼出新北市秘書處採購，指市長侯友宜前日為立委洪孟楷站台反罷時使用公務車，批評侯...

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，討論是否將「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」...

賴總統邀國安情勢會議 黃國昌 : 只是要我們聽報告？

有關賴清德總統邀請在野黨聽取國安情勢簡報，民眾黨主席黃國昌今天表示，總統府秘書長潘孟安昨天致電民眾黨秘書長周榆修，「感覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。