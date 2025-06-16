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影／李四川遭控行政不中立 蔣萬安1句話反擊點賴清德這2人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午赴太平國小出席校園藝術生態博物館開幕。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午赴太平國小出席校園藝術生態博物館開幕。記者林麗玉／攝影

北市副市長李四川昨陪國民黨立委王鴻薇到謙和市場掃街反罷免，綠質疑行政不中立？蔣萬安今反問，這哪有行政不中立，並點名賴清德總統見罷團領銜人、內政部長劉世芳在民進黨內場合說賴總統要成為台灣國主人，這行政中立？「民進黨要有一致標準。」

對於李四川昨天陪王鴻薇掃街，遭民進黨議員指控行政不中立，並喊話李四川要記得自己的角色是什麼。

蔣萬安今天上午赴太平國小出席校園藝術生態博物館開幕，媒體問蔣萬安綠營質疑李四川行政不中立，蔣萬安反擊表示，這哪有什麼行政不中立，並點名賴清德總統見罷團領銜人（曹興誠），看到內政部長劉世芳在民進黨場合說賴總統要成為台灣國主人，這有行政中立嗎？民進黨要有一致的標準。

蔣萬安 民進黨 李四川

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