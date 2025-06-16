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影／民眾黨批監委年領逾250萬業績掛蛋 要求廢除的監察院

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
民眾黨發言人吳怡萱與民眾黨主席黃國昌新北巿各區的主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇等人，上午前往監察院舉行「肥貓監委年領逾250萬 業績竟掛蛋」記者會，要求廢除養肥貓的監察院。記者黃義書／攝影
民眾黨發言人吳怡萱與民眾黨主席黃國昌新北巿各區的主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇等人，上午前往監察院舉行「肥貓監委年領逾250萬 業績竟掛蛋」記者會，要求廢除養肥貓的監察院。記者黃義書／攝影

民眾黨發言人吳怡萱與民眾黨主席黃國昌新北市各區的主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇等人，上午前往監察院舉行「肥貓監委年領逾250萬 業績竟掛蛋」記者會，要求廢除養肥貓的監察院。

吳怡萱表示監察院養的都是肥貓、酬庸，監察院不是讓執政黨養老、放人酬庸的地方，更是不是讓執政黨養人追殺政敵，監察院早該廢除。吳怡萱強調民進黨執政八年承諾要廢除監察院，但至今為止，以拖待變，並指監察院養的監察院長陳菊，月薪36萬920元、年薪433萬1040元。副院長李鴻鈞月薪23萬9220元、年薪287萬640元。每一位監察委員，月薪21萬2640元，年薪255萬1680元，共有26位監委，年薪6634萬3680元，一年共花7354萬5360元，公開調查報告的業績竟是零。吳怡萱也質疑李鴻鈞說要召開紀律委員會，調查監委濫用公務車，至今不知是否召開、進度為何。

民眾黨發言人吳怡萱與民眾黨主席黃國昌新北巿各區的主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇等人，上午前往監察院舉行「肥貓監委年領逾250萬 業績竟掛蛋」記者會，要求廢除養肥貓的監察院。記者黃義書／攝影
民眾黨發言人吳怡萱與民眾黨主席黃國昌新北巿各區的主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇等人，上午前往監察院舉行「肥貓監委年領逾250萬 業績竟掛蛋」記者會，要求廢除養肥貓的監察院。記者黃義書／攝影

監察院 吳怡萱

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