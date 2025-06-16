影／綠批用公務車跑反罷 侯友宜強硬回擊：賴清德開中常會用什麼車

監察院公務車延燒之際，民進黨市議員鄭宇恩今貼出新北市秘書處採購，指市長侯友宜前日為立委洪孟楷站台反罷時使用公務車，批評侯市府雙標。侯友宜今強硬回擊不用造謠，「我請問賴總統參加民進黨中常會用什麼車，卓榮泰院長下鄉宣講用什麼車？」，行程早在4月就排定，一切按照規定走。

鄭宇恩今貼出採購公報，指秘書處在2024年6月以112萬8千元，從去年7月租賃一台公務車到今年6月底，質疑侯友宜用公務車跑反罷行程、利用公務行程替被罷免的立委作秀。鄭說，過去國民黨籍議員批評監察院濫用公務車時，指部會首長、縣市長都會有專屬用車，公務車可以接送首長上下班，或在例假日未登錄在公務行程接送首長，但家用、個人私用是不被許可的。

鄭指出，民眾黨曾質疑行政院主計總處長搭公務車參與政策宣講會，說是人民不會同意部會首長用行政資源去參加政黨活動，但主計長陳淑姿是搭捷運去的，反問侯去反罷活動是公務行程嗎？

侯友宜今赴新北議會備詢，會前受訪強硬回擊，指不用造謠，也不用雙標，「請問賴總統參加民進黨中常會用什麼車，卓榮泰院長下鄉宣講用什麼車？」，不要用雙重標準，尤其他的行程很早在4月底就排定了，要去看淡北道路、參加南瓜節，行程很早就排好，這一切在規定裡面就照規定走。