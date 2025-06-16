前總統陳水扁住院切胃瘜肉 憔悴躺病床照曝光

前總統陳水扁今天在臉書發文，因連續幾天的血便，前往醫院做無痛胃腸鏡檢查，查出胃裡有8顆息肉，已安排用胃鏡切除胃瘜肉，正等待病理切片報告；阿扁PO出照片神情憔悴躺病床照，引來網友紛紛留言要他保重身體、早日康復。

阿扁今早以「如果我還是總統就有副總統代理問題」發文揭露健康亮紅燈。他說到，自己不是裝睡叫不醒，而是無痛胃腸鏡檢查，打了麻醉藥還沒有全退。

陳水扁表示，由於他連續幾天的血便，在健仁醫院執行長安排下，由胃腸內科主任劉鐘軒，用胃鏡切除8顆瘜肉，目前正等待病理切片報告。

貼文一出後，網友留言回覆「祝阿扁總統早日康復～加油」、「總統吉人天相 會沒事的」、「阿扁總統保重身體」、「早日康復，平安健康快樂」、「希望阿扁總統平安」、「期望阿扁總統永遠健康平安！」。

有網友提到，賴清德總統昨天有來高雄探望陳菊，怎麼沒來順道探望一下阿扁，嘆「民進黨也變質了」，也有網友酸「你為民進黨搞來的錢，沒讓他們讓台灣更好反而掏空台灣」。