批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，討論是否將「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」文字從監委選任範圍中刪除。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，監察院長陳菊當初宣誓要當「末代院長」，但看起來監委們還想賴著不走，忘了陳菊的話；即便修法，納稅人每年仍要花十幾億養這些把公務車當私人車的廢物。

外界關注，「監察院組織法」部分條文修正草案若真的通過，將限縮總統提名權。黃國昌於會前接受媒體聯訪時表示，監察院要回答國人的問題是，監院長陳菊當初上任宣誓要當末代監院院長，既然要當末代院長，請問這一屆監察院到底有做什麼準備？

黃國昌還說，目前看起來這一批監委好像還想賴著不走，厚著臉皮繼續幹，，忘了陳菊當初說了什麼嗎？會不會太無恥？他也說，限縮總統可選任提名監委範圍，在修憲前當然是一個方向，但重點在於即便限縮提名權，納稅人想要每年仍要花十幾億養這些把公務車當私人車的廢物嗎？